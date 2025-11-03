Мощное землетрясение произошло на севере Афганистана — есть погибшие и сотни пострадавших

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана ночью 3 ноября. Толчки ощутили даже в столице страны Кабуле.
Главные тезисы
- Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана, вызвав сотни пострадавших и погибших.
- В регионе Гиндукуш возле города Мазари-Шарифа произошло землетрясение с эпицентром на глубине 28 км.
- Плохая инфраструктура и кризисные факторы в Афганистане усложняют спасательные работы после землетрясений.
В Афганистане более 150 человек получили ранения в результате землетрясения
Землетрясение, которое подтвердила Геологическая служба США (USGS), произошло в регионе Гиндукуш вблизи города Мазари-Шари. По данным USGS, эпицентр залегал на глубине 28 км.
Местные жители выбежали на улицы посреди ночи, опасаясь обвалов домов. Сначала информации о жертвах или пострадавших не было, но ближе к утру стало известно, что погибли по меньшей мере 7 человек и еще 150 получили ранения.
Следует отметить, что Геологическая служба США объявила оранжевый уровень опасности из-за землетрясения и указала, что возможны значительные жертвы, а катастрофа потенциально имеет широкое распространение.
Землетрясения являются распространенным явлением в Афганистане, особенно вдоль горного хребта Гиндукуш.
Плохая инфраструктура в Афганистане и многочисленные кризисные факторы, включая бедность, засуху и наплыв тех, кто вернулся из Пакистана и Ирана, осложняют спасательные работы после стихийных бедствий.
