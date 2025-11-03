Мощное землетрясение произошло на севере Афганистана — есть погибшие и сотни пострадавших
Мощное землетрясение произошло на севере Афганистана — есть погибшие и сотни пострадавших

Афганистан
Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана ночью 3 ноября. Толчки ощутили даже в столице страны Кабуле.

Главные тезисы

  • Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана, вызвав сотни пострадавших и погибших.
  • В регионе Гиндукуш возле города Мазари-Шарифа произошло землетрясение с эпицентром на глубине 28 км.
  • Плохая инфраструктура и кризисные факторы в Афганистане усложняют спасательные работы после землетрясений.

В Афганистане более 150 человек получили ранения в результате землетрясения

Землетрясение, которое подтвердила Геологическая служба США (USGS), произошло в регионе Гиндукуш вблизи города Мазари-Шари. По данным USGS, эпицентр залегал на глубине 28 км.

Местные жители выбежали на улицы посреди ночи, опасаясь обвалов домов. Сначала информации о жертвах или пострадавших не было, но ближе к утру стало известно, что погибли по меньшей мере 7 человек и еще 150 получили ранения.

Следует отметить, что Геологическая служба США объявила оранжевый уровень опасности из-за землетрясения и указала, что возможны значительные жертвы, а катастрофа потенциально имеет широкое распространение.

Землетрясения являются распространенным явлением в Афганистане, особенно вдоль горного хребта Гиндукуш.

В этом году страна уже пережила два мощных толчка: 31 августа на востоке страны магнитудой 6,0, унесшей более 2200 жизней, и в октябре 2023 года в западном Герате, где погибли более 1500 человек и были разрушены десятки тысяч домов.

Плохая инфраструктура в Афганистане и многочисленные кризисные факторы, включая бедность, засуху и наплыв тех, кто вернулся из Пакистана и Ирана, осложняют спасательные работы после стихийных бедствий.

Более 200 человек пострадали в результате землетрясения в Стамбуле
Стамбул
Извержение вулкана "Ключевская Сопка" началось после землетрясения на российской Камчатке — видео
вулкан
Более 800 человек погибли в Афганистане в результате мощного землетрясения
землетрясение

