Серия землетрясений вблизи Крыма критически влияет на Керченский мост
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Серия землетрясений вблизи Крыма критически влияет на Керченский мост

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Источник:  РБК Украина

Серия землетрясений вблизи Крыма критически влияет на Крымский мост, возведенный оккупантами с нарушением строительных норм. Подземные толчки дают "накопительный эффект", что может в конечном итоге разрушить конструкцию.

Главные тезисы

  • Подземные толчки вблизи Крыма критически ослабляют Керченский мост, построенный с нарушением строительных норм безопасности.
  • Прогнозируется, что циклическая природа землетрясений может привести к разрушению моста в ближайшие годы.

Землетрясения могут разрушить Крымский мост

Об этом рассказал сейсмолог Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь.

Серия землетрясений вблизи Крыма (в частности 22-24 июня) критически ослабляет конструкции Крымского моста, возведенного с нарушением всех норм безопасности.

Россияне сознательно снизили показатели сейсмической бальности для этой территории, чтобы оправдать строительство моста на крайне нестабильных почвах с собственной системой разломов.

Из-за циклического характера землетрясений (подобно катастрофе 1927 года) прогноз мощного толчка к 2027 году остается актуальным.

Подземная активность имеет накопительный эффект, который делает разрушение моста неизбежным — конструкции "добьют" даже без внешних атак.

Ученый отмечает: строительство моста в этой зоне изначально противоречило стандартам безопасности, поскольку территория между Керченским и Таманским полуостровами характеризуется крайне нестабильными грунтами и наличием собственной системы разломов.

Россияне специально изменили государственные строительные нормы и снизили бальность территории, чтобы оправдать строительство в сейсмически опасной зоне. Там очень плохие почвы и своя система разломов между Керченским и Таманским полуостровами. Это строительство было политическим решением.

Землетрясения, которые регулярно происходят в регионе (в частности, серия толчков 22-24 июня), имеют для моста долговременные негативные последствия. Дмитрий Гринь объясняет, что влияние подземных толчков не мгновенно, но оно бесповоротно.

Такие землетрясения имеют накопительный эффект, постепенно ослабляющий как сами конструкции моста, так и грунты под его опорами.

Процессы, происходящие внутри конструкции из-за постоянного сейсмического напряжения, необратимы.

Там происходят необратимые процессы для этого моста. Украинские землетрясения его добьют даже без внешнего влияния наших ракет.

22 июня в Крыму в течение дня произошло 6 землетрясений, сильнейшее достигло мощности 4,5 балла. 24 июня на полуострове снова зафиксировали подземные толчки.

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