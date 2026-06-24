Серия землетрясений вблизи Крыма критически влияет на Керченский мост

Серия землетрясений вблизи Крыма критически влияет на Крымский мост, возведенный оккупантами с нарушением строительных норм. Подземные толчки дают "накопительный эффект", что может в конечном итоге разрушить конструкцию.
Главные тезисы
- Подземные толчки вблизи Крыма критически ослабляют Керченский мост, построенный с нарушением строительных норм безопасности.
- Прогнозируется, что циклическая природа землетрясений может привести к разрушению моста в ближайшие годы.
Землетрясения могут разрушить Крымский мост
Об этом рассказал сейсмолог Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь.
Серия землетрясений вблизи Крыма (в частности 22-24 июня) критически ослабляет конструкции Крымского моста, возведенного с нарушением всех норм безопасности.
Россияне сознательно снизили показатели сейсмической бальности для этой территории, чтобы оправдать строительство моста на крайне нестабильных почвах с собственной системой разломов.
Подземная активность имеет накопительный эффект, который делает разрушение моста неизбежным — конструкции "добьют" даже без внешних атак.
Ученый отмечает: строительство моста в этой зоне изначально противоречило стандартам безопасности, поскольку территория между Керченским и Таманским полуостровами характеризуется крайне нестабильными грунтами и наличием собственной системы разломов.
Россияне специально изменили государственные строительные нормы и снизили бальность территории, чтобы оправдать строительство в сейсмически опасной зоне. Там очень плохие почвы и своя система разломов между Керченским и Таманским полуостровами. Это строительство было политическим решением.
Землетрясения, которые регулярно происходят в регионе (в частности, серия толчков 22-24 июня), имеют для моста долговременные негативные последствия. Дмитрий Гринь объясняет, что влияние подземных толчков не мгновенно, но оно бесповоротно.
Процессы, происходящие внутри конструкции из-за постоянного сейсмического напряжения, необратимы.
Там происходят необратимые процессы для этого моста. Украинские землетрясения его добьют даже без внешнего влияния наших ракет.
22 июня в Крыму в течение дня произошло 6 землетрясений, сильнейшее достигло мощности 4,5 балла. 24 июня на полуострове снова зафиксировали подземные толчки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-