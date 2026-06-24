Серія землетрусів поблизу Криму критично впливає на Керченський міст

Серія землетрусів поблизу Криму критично впливає на Кримський міст, який окупанти звели із порушенням будівельних норм. Підземні поштовхи дають "накопичувальний ефект", що зрештою може зруйнувати конструкцію.
Головні тези:
- Серія землетрусів поблизу Криму критично впливає на стабільність Кримського мосту, побудованого з порушенням будівельних норм безпеки.
- Підземні поштовхи мають накопичувальний ефект, що загрожує руйнуванням конструкції мосту у майбутньому.
Землетруси можуть зруйнувати Кримський міст
Про це розповів сейсмолог Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь.
Серія землетрусів поблизу Криму (зокрема 22-24 червня) критично послаблює конструкції Кримського мосту, який звели з порушенням усіх норм безпеки.
Росіяни свідомо знизили показники сейсмічної бальності для цієї території, щоб виправдати зведення мосту на вкрай нестабільних ґрунтах з власною системою розломів.
Підземна активність має накопичувальний ефект, який робить руйнування мосту неминучим - конструкції "доб'ють" навіть без зовнішніх атак.
Науковець наголошує: будівництво мосту в цій зоні від початку суперечило безпековим стандартам, оскільки територія між Керченським і Таманським півостровами характеризується вкрай нестабільними ґрунтами та наявністю власної системи розломів.
Росіяни спеціально змінили державні будівельні норми і знизили бальність тієї території, щоб виправдати будівництво у сейсмічно небезпечній зоні. Там дуже погані ґрунти і своя система розломів між Керченським і Таманським півостровами. Це будівництво було політичним рішенням.
Землетруси, які регулярно стаються в регіоні (зокрема, серія поштовхів 22-24 червня), мають для мосту довготривалі негативні наслідки. Дмитро Гринь пояснює, що вплив підземних поштовхів не є миттєвим, але він є безповоротним.
Процеси, що відбуваються всередині конструкції через постійну сейсмічну напругу, є незворотними.
Там відбуваються незворотні процеси для цього мосту. Українські землетруси його доб'ють, навіть без зовнішнього впливу наших ракет.
22 червня у Криму протягом дня сталося 6 землетрусів, найсильніший сягнув потужності 4,5 бала. 24 червня на півострові знову зафіксували підземні повштовхи.
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