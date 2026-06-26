Двойное землетрясение в Венесуэле унесло жизни почти 600 человек

Исполняющая обязанности президентки Венесуэлы Делси Родригес заявила, что число погибших в результате двойного землетрясения возросло до 589 человек, а количество раненых - до 2980.

В Венесуэле погибли 589 человек во время двойного землетрясения

В данных о количестве раненых наблюдается непонятное расхождение: вчера министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо сообщил государственному телеканалу VTV, что раненых насчитывается более 4 300 человек.

Больше всего от двух землетрясений, произошедших в среду, пострадал прибрежный регион Ла-Гуайра к северу от Каракаса, который был объявлен «зоной бедствия»: по данным ООН, там обрушилось по меньшей мере 100 зданий, в том числе многоэтажные жилые дома. Поделиться

ООН также сообщила, что международные поисково-спасательные команды из по меньшей мере 17 стран отправились в Венесуэлу, чтобы помочь в поисках выживших.

В частности, команды из Чили, Колумбии, Сальвадора, Италии, Мексики, Швейцарии и США уже находятся в Венесуэле, отметили в ООН. Ожидаются специалисты из Великобритании, Чехии, Эквадора, Франции, Германии, Иордании, Нидерландов, Катара и Испании.

Rescue workers saved a puppy from the rubble of a building that collapsed after a magnitude-7.2 earthquake struck Venezuela Wednesday. A desperate search for more survivors is still underway. https://t.co/aN88muwkDg pic.twitter.com/lpTOBdSLgn — California Post (@californiapost) June 26, 2026

24 июня вечером примерно в 160 км западнее Каракаса произошло землетрясение магнитудой 7,2, а менее чем через минуту после него — толчок магнитудой 7,5, которое, по данным Геологической службы США, стало сильнейшим с 1900 года.