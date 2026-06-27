1430 человек погибли в Венесуэле из-за двойного землетрясения
Категория
Мир
Дата публикации

1430 человек погибли в Венесуэле из-за двойного землетрясения

Венесуэла
Читати українською
Источник:  BBC

Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 1430 человек, а количество раненых - до 3238 человек.

Главные тезисы

  • Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле достигло 1430 человек, а количество раненых увеличилось до 3238.
  • Более 3142 семей находятся во временных приютах из-за стихийного бедствия.

Двойное землетрясение в Венесуэле унесло жизни 1430 человек

По словам законодателя Хорхе Родригеса, выступающего сейчас на государственном телевидении, число погибших возросло до 1430, а еще 3238 получили ранения.

Кроме предоставления обновленной информации о количестве погибших и раненых, Родригес отметил, что в настоящее время 3142 семьи находятся во временных приютах.

Он добавил, что после двух произошедших в среду землетрясений в стране зафиксировали еще 430 афтершоков.

Родригес призвал людей оставаться дома и избегать поездок в штат Ла-Гуайра — регион, наиболее пострадавший от стихии.

24 июня примерно в 160 км западнее Каракаса произошло землетрясение магнитудой 7,2, а менее чем через минуту после него — толчок в 7,5 балла. По данным Геологической службы США, это самое мощное землетрясение в Венесуэле с 1900 года.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Серия землетрясений вблизи Крыма критически влияет на Керченский мост
мост
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Мегамощные землетрясения всколыхнули Венесуэлу — более 30 человек погибли, 700 раненых
Венесуэла
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Двойное землетрясение в Венесуэле унесло жизни почти 600 человек
Венесуэла

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?