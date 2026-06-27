1430 человек погибли в Венесуэле из-за двойного землетрясения

Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 1430 человек, а количество раненых - до 3238 человек.
Главные тезисы
- Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле достигло 1430 человек, а количество раненых увеличилось до 3238.
- Более 3142 семей находятся во временных приютах из-за стихийного бедствия.
Двойное землетрясение в Венесуэле унесло жизни 1430 человек
По словам законодателя Хорхе Родригеса, выступающего сейчас на государственном телевидении, число погибших возросло до 1430, а еще 3238 получили ранения.
Он добавил, что после двух произошедших в среду землетрясений в стране зафиксировали еще 430 афтершоков.
Родригес призвал людей оставаться дома и избегать поездок в штат Ла-Гуайра — регион, наиболее пострадавший от стихии.
24 июня примерно в 160 км западнее Каракаса произошло землетрясение магнитудой 7,2, а менее чем через минуту после него — толчок в 7,5 балла. По данным Геологической службы США, это самое мощное землетрясение в Венесуэле с 1900 года.
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