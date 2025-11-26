16-річний юнак влаштував подвійний теракт у Дніпрі
Категорія
Події
Дата публікації

16-річний юнак влаштував подвійний теракт у Дніпрі

Національна поліція України
теракт у Дніпрі 26 листопада

Національна поліція України офіційно підтвердила, що 16-річний підліток дистанційно підірвав два саморобні вибухові пристрої у приватному секторі Дніпра на замовлення спецслужб РФ. Наразі відомо про одного загиблого.

Головні тези:

  • Також тяжкі травми отримав поліцейський, який прибув на місце події.
  • Фігуранту уже повідомлено про підозру.

16-річного підозрюваного уже затримали

Як повідомляє НПУ, внаслідок першого вибуху загинув 35-річний чоловік.

Після прибуття на місце події слідчо-оперативної групи та спеціалістів вибухотехнічної служби ГУНП стався другий контрольований підрив. У результаті поліцейський отримав тяжкі травми.

Фото: UA_National_Police

Завдяки спільним зусиллям поліції та СБУ протягом доби вдалося з'ясувати, що до теракту причетний 16-річний юнак, який шукав “швидких грошей”.

Було встановлено, що в Телеграмі підліток вийшов на зв’язок із представниками російських спецслужб — саме вони надали юнаку інструкції та координати об’єкта у Дніпрі.

Фото: UA_National_Police

Неповнолітній придбав компоненти для виготовлення вибухових пристроїв, замаскував їх під вогнегасники, спорядив для дистанційного підриву та встановив біля визначеного місця. Поблизу він також розмістив замасковані мобільні телефони, налаштовані на відеоспостереження.

Нацполіція та СБУ вже затримали підлітка — йому оголосили підозру.

