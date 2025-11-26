16-річний юнак влаштував подвійний теракт у Дніпрі

Національна поліція України офіційно підтвердила, що 16-річний підліток дистанційно підірвав два саморобні вибухові пристрої у приватному секторі Дніпра на замовлення спецслужб РФ. Наразі відомо про одного загиблого.
Головні тези:
- Також тяжкі травми отримав поліцейський, який прибув на місце події.
- Фігуранту уже повідомлено про підозру.
16-річного підозрюваного уже затримали
Як повідомляє НПУ, внаслідок першого вибуху загинув 35-річний чоловік.
Завдяки спільним зусиллям поліції та СБУ протягом доби вдалося з'ясувати, що до теракту причетний 16-річний юнак, який шукав “швидких грошей”.
Було встановлено, що в Телеграмі підліток вийшов на зв’язок із представниками російських спецслужб — саме вони надали юнаку інструкції та координати об’єкта у Дніпрі.
Нацполіція та СБУ вже затримали підлітка — йому оголосили підозру.
