Правоохоронці Польщі затримали перших підозрюваних у теракті на залізниці

У Польщі правоохоронні органи заявили про перші затримання, пов'язані із розслідуванням нещодавніх диверсій на залізниці між Варшавою та Любліном.
Головні тези:
- Правоохоронці Польщі затримали перших підозрюваних у справі про диверсії на залізниці між Варшавою та Любліном.
- Розслідування показало причетність громадян України, яких запідозрили у підготовці та виконанні теракту.
- Польща вимагає від Білорусі затримати та видалити підозрюваних, які переховуються на території режиму.
У Польщі затримали підозрюваних у теракті на залізниці
Спікер міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька заявила, що у справі щодо диверсій ведуться "інтенсивні оперативні, розвідувальні та слідчі дії, включно з арештами та убезпеченням і аналізом доказів".
Водночас подробиць вона не надала, проте з ними виступив речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.
Він підтвердив, що вже було затримано кількох людей, але відмовився говорити, хто вони.
При цьому вранці 19 листопада стало відомо, що польські правоохоронці підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсій. Раніше було викрито двох українців, завербованих російською розвідкою — саме вони могли бути безпосередніми виконавцями.
У Польщі в період з 15 до 17 листопада було пошкоджено інфраструктуру залізничної лінії № 7 на відрізку Варшава Східня — Дорогуськ. При цьому пошкоджену залізничну колію виявили на ключовому напрямку, який веде до України.
Після цього польські правоохоронні органи почали розслідування. Досить швидко було викрито двох громадян України, які наразі перебувають на території союзної російському режиму Білорусі. Варшава вимагатиме, щоб Білорусь затримала і видала їм підозрюваних у підриві.
