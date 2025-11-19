Правоохранители Польши задержали первых подозреваемых в теракте на железной дороге

В Польше правоохранительные органы заявили о первых задержаниях, связанных с расследованием недавних диверсий на железной дороге между Варшавой и Люблином.

Спикер министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая заявила, что по делу о диверсиях ведутся "интенсивные оперативные, разведывательные и следственные действия, включая аресты и безопасность и анализ доказательств".

В то же время, подробностей она не предоставила, однако с ними выступил спикер министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский.

Он подтвердил, что уже были задержаны несколько человек, но отказался говорить, кто они.

Устанавливается роль отдельных лиц в данном террористическом акте.

При этом утром 19 ноября стало известно, что польские правоохранители подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям. Ранее были разоблачены два украинца, завербованные российской разведкой — именно они могли быть непосредственными исполнителями.

В Польше в период с 15 по 17 ноября была повреждена инфраструктура железнодорожной линии № 7 на отрезке Варшава Восточная — Дорогуск. При этом поврежденный железнодорожный путь был обнаружен на ключевом направлении, которое ведет в Украину.

После этого польские правоохранительные органы начали расследование. Достаточно быстро были разоблачены два гражданина Украины, которые сейчас находятся на территории союзного российского режима Беларуси. Варшава потребует, чтобы Беларусь задержала и выдала им подозреваемых в подрыве.