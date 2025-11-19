Правоохранители Польши задержали первых подозреваемых в теракте на железной дороге

В Польше правоохранительные органы заявили о первых задержаниях, связанных с расследованием недавних диверсий на железной дороге между Варшавой и Люблином.
Главные тезисы
- Правоохранители Польши задержали первых подозреваемых по делу о диверсии на железной дороге между Варшавой и Люблином.
- Граждане Украины подозреваются в подготовке и выполнении теракта, их роль в диверсии устанавливается.
- Польша требует от Беларуси задержать и передать скрывающихся подозреваемых, в том числе двух граждан Украины, возможных исполнителей.
В Польше задержаны подозреваемые в теракте на железной дороге
Спикер министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая заявила, что по делу о диверсиях ведутся "интенсивные оперативные, разведывательные и следственные действия, включая аресты и безопасность и анализ доказательств".
В то же время, подробностей она не предоставила, однако с ними выступил спикер министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский.
Он подтвердил, что уже были задержаны несколько человек, но отказался говорить, кто они.
При этом утром 19 ноября стало известно, что польские правоохранители подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям. Ранее были разоблачены два украинца, завербованные российской разведкой — именно они могли быть непосредственными исполнителями.
В Польше в период с 15 по 17 ноября была повреждена инфраструктура железнодорожной линии № 7 на отрезке Варшава Восточная — Дорогуск. При этом поврежденный железнодорожный путь был обнаружен на ключевом направлении, которое ведет в Украину.
После этого польские правоохранительные органы начали расследование. Достаточно быстро были разоблачены два гражданина Украины, которые сейчас находятся на территории союзного российского режима Беларуси. Варшава потребует, чтобы Беларусь задержала и выдала им подозреваемых в подрыве.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-