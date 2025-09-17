В Литве задержана группа агентов РФ за организацию терактов в Европе

Генеральная прокуратура и Уголовное бюро полиции Литвы разоблачили группу лиц, которая организовала и планировала совершить четыре теракта в разных странах Европы.

Российские агенты совершили серию терактов в Европе — их задержали

В рамках досудебного расследования установлено, что 19 июля 2024 г. гражданин Литвы А. Ш., действуя вместе с сообщниками, воспользовался международными службами доставки и перевозки компаний DHL и DPD и из Вильнюса в различные европейские страны отправил 4 посылки с самодельными взрыво-зажигательными устройствами.

Две посылки были отправлены грузовыми самолетами DHL в Великобританию, еще две — в Польшу грузовыми фурами DPD.

20 июля 2024 года в 05.45 первая посылка взорвалась и загорелась в аэропорту Лейпцига (Германия) перед самой загрузкой в самолет DHL, летевший по маршруту Вильнюс–Лейпциг–Великобритания.

Вторая посылка взорвалась и загорелась в грузовике DPD в Польше 21 июля в 02:15.

Третья посылка взорвалась и загорелась на складе DHL в Бирмингеме (Великобритания) 22 июля в 03:36.

Четвертая посылка, перевозимая наземным транспортом по DPD Польшей, не сработала из-за неисправности механизма детонации. Поделиться

Расследованием установлено, что мощные зажигательные самодельные взрывные устройства управлялись электронными таймерами, спрятанными в массажных подушках. Дополнительные смеси горючих веществ для усиления воспалительного эффекта находились в тюбиках из-под средств гигиены и косметики. Для эффекта поражения использовался термит — вещество промышленного и военного назначения с очень высокой температурой горения.

В Eurojust была создана совместная следственная группа, в рамках которой тесно сотрудничают правоохранительные и разведывательные органы Литвы, Польши, Великобритании, Германии, Нидерландов, Латвии, Эстонии, США и Канады.

Следствием установлено, что организацией и координацией этих преступлений занимались граждане Российской Федерации, имеющие связи с военной разведкой РФ.

Отмечается, что несколько координаторов преступлений напрямую связаны с попыткой теракта 9 мая 2024 в Вильнюсе, когда был поджог торгового центра IKEA. Это гражданин Украины Даниил Громов, также использующий личные данные гражданина РФ Ярослава Михайлова; Томас Довган Стабачинскас, имеющий гражданство Литвы и РФ.

При подготовке терактов к отдельным задачам привлекались и другие граждане Литвы, России, Латвии, Эстонии, Украины. Их находили через знакомства, вербовали и поддерживали контакт через Телеграмм, предлагая вознаграждение и рассчитываясь криптовалютой.

Группа действовала организованно, соблюдая строгую конспирацию, дробя задачи: перевозка посылок и топливных веществ, их передача другим участникам, укрытие в тайниках, активация устройств и т.п. поручались разным исполнителям, которые зачастую не связаны друг с другом. Поделиться

Всего в Литве, Польше, Латвии и Эстонии было проведено более 30 обысков. В ходе комплексных следственных действий по незаконному обороту изъяты взрывчатые вещества, спрятанные в консервных банках, а также детонаторы.