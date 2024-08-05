Агенты РФ могут следить за учениями украинских бойцов в Британии

Российские шпионы могут летать на беспилотниках над британскими военными базами с целью получения информации об украинских войсках.

В Британии предупредили об опасности от российских шпионов для ВСУ

Как отмечается, российские спецслужбы проявили "значительный" интерес к операции "Интерфлекс" — кодовое название подготовки 34 000 украинских новобранцев.

Помимо полетов беспилотников над военными базами, российские агенты обращались к армейским инструкторам как в Интернете, так и лично, чтобы получить информацию.

Правительство очень серьезно относится к безопасности наших военных учреждений. Существует целый ряд надежных мер по защите наших людей и объектов, — заявил представитель Министерства обороны. Поделиться

Как Москва пытается проникнуть в военную поддержку Украины со стороны Великобритании

По словам журналистов, российские спецслужбы регулярно применяют ряд средств физической разведки и технических возможностей для сбора информации, в частности, о подготовке личного состава Вооруженных сил Украины.

Тактика, техника и процедуры (ТТП) включают использование дистанционно управляемых летательных аппаратов, мобильное и пешее наблюдение, виртуальные и физические подходы к поставщикам услуг по подготовке, а также интерес со стороны журналистов-расследователей… Уязвимыми местами являются тренировочные площадки, воздушный порт высадки, морской порт высадки, а также ключевые места размещения и логистические объекты, говорится в пособии. Поделиться

Также там указано, что солдаты, готовящие украинских военных, должны быть особенно внимательны к "достоверным" угрозам российского шпионажа.

Источники газеты в оборонном ведомстве заявили, что существует "мало доказательств" об использовании дронов для шпионажа по учениям. Там предположили, что руководство было написано, чтобы предупредить солдат о рисках. Но оговорки британской армии имеют поразительное сходство с методами русского шпионажа в других странах Европы.

Германия признала, что за украинскими солдатами в ходе учений следили неизвестные беспилотники. Польша же с конца прошлого года арестовала 18 человек по подозрению в планировании поджогов и диверсий от имени России и Беларуси.