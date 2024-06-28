РФ превратила столицу Австрии в штаб-квартиру для собственных шпионов

Столица Австрии Вена стала центром для проведения Россией тайных операций и размещения собственных шпионов на территории Европы.
Главные тезисы
- Вена стала центром тайных операций и штаб-квартирой для российских шпионов, причем более половины госслужащих из России занимаются шпионажем.
- Российские шпионы в Вене финансируют убийства, саботаж, вербовку и промышленный шпионаж по всей Европе, используя австрийскую территорию для своих целей.
- Журналист Христо Грозев призывает австрийское правительство усилить меры по противодействию российскому шпионажу из-за нехватки инфраструктуры контрразведки.
- Фактическая легализация шпионской деятельности на территории Австрии способствует действиям российских шпионов, в том числе в финансировании операций и убийств.
- Россия отправляет наличные деньги в соседние страны через Вену, облегчая финансирование шпионажа и проведение тайных операций в Европе.
Как Кремль превратил Вену в штаб-квартиру для собственных шпионов
Подчеркивается, что после закрытия Германией российского консульства в Мюнхене, где по словам немецких чиновников, находились несколько шпионов, российские сотрудники просто переехали в Зальцбург, австрийский город, расположенный через границу на востоке.
Что известно об операциях российских шпионов с территории Австрии
На ситуацию влияет фактическая легализация шпионской деятельности на территории Австрии.
В настоящее время российские шпионы, находящиеся в Вене, подозреваются в помощи в вербовке и финансировании российских операций, таких как отслеживание поставок западного оружия Киеву в Польше и убийство в Испании пилота российского военного вертолета Максима Кузьминова, перешедшего на сторону Украины.
По данным европейских разведывательных служб, убийцам пилота платили наличными, предоставленными российскими госслужащими из Вены.
На днях журналист Христо Грозев заявил, что австрийское правительство должно сделать больше, чтобы обуздать российский шпионаж, отметив, что он проник в австрийские учреждения и деловые круги.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-