Як Кремль перетворив Відень на штаб-квартиру для власних шпигунів

За останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300 осіб більш ніж до 500, з них більше половини — дипломати і адміністратори, стверджують співробітники розвідки. За оцінками австрійських спецслужб, до половини з них працюють як шпигуни, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Підкреслюється, що після закриття Німеччиною російського консульства в Мюнхені, де за словами німецьких посадовців, перебувало кілька шпигунів, російські співробітники просто переїхали в Зальцбург, австрійське місто, розташоване через кордон на сході.

За даними європейських чиновників і розвідників, Відень став базою для російських таємних операцій, включно з фінансуванням і матеріально-технічною підтримкою вбивств, саботажу та вербуванням у всій Європі, а також промисловим шпигунством і операціями з надання впливу, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Що відомо про операції російських шпигунів з території Австрії

Зазначається, що на ситуацію впливає фактична легалізація шпигунської діяльності на території Австрії.

Наразі російських шпигунів, що перебувають у Відні, підозрюють у допомозі у вербуванні та фінансуванні російських операцій, як-от відстеження постачань західної зброї Києву в Польщі та вбивство в Іспанії пілота російського військового гелікоптера Максима Кузьмінова, який перейшов на бік України.

За даними європейських розвідувальних служб, вбивцям пілота платили готівкою, наданою російськими держслужбовцями з Відня.

За словами співробітника австрійської розвідки, Росія відправляє великі обсяги готівки в сусідні країни, такі як Литва, автошляхами. Звідти австрійські дипломати переправляють їх через усю Європу, часто в дипломатичних сумках, які не можуть бути перевірені поліцією, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Днями журналіст Христо Грозєв заявив, що австрійський уряд має зробити більше, щоб приборкати російське шпигунство, зазначивши, що воно проникло в австрійські установи та ділові кола.