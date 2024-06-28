Столиця Австрії Відень стала центром для проведення Росією таємних операцій та розміщення власних шпигунів на території Європи.
Головні тези:
- Відень став базою для російських таємних операцій у Європі, включаючи фінансування вбивств та саботаж.
- Кількість російських держслужбовців в Австрії зросла з 300 до понад 500 осіб за останні два роки.
- Російські шпигуни відправляють великі обсяги готівки в сусідні країни через автошляхи, обхідними шляхами.
- Австрійська контррозвідка має недостатню інфраструктуру для приборкання російського шпигунства, враховуючи його концентрацію у країні.
- Журналіст Христо Грозєв закликав австрійський уряд зробити більше для обмеження російського шпигунства та його впливу на австрійські установи.
Як Кремль перетворив Відень на штаб-квартиру для власних шпигунів
Підкреслюється, що після закриття Німеччиною російського консульства в Мюнхені, де за словами німецьких посадовців, перебувало кілька шпигунів, російські співробітники просто переїхали в Зальцбург, австрійське місто, розташоване через кордон на сході.
Що відомо про операції російських шпигунів з території Австрії
Зазначається, що на ситуацію впливає фактична легалізація шпигунської діяльності на території Австрії.
Наразі російських шпигунів, що перебувають у Відні, підозрюють у допомозі у вербуванні та фінансуванні російських операцій, як-от відстеження постачань західної зброї Києву в Польщі та вбивство в Іспанії пілота російського військового гелікоптера Максима Кузьмінова, який перейшов на бік України.
За даними європейських розвідувальних служб, вбивцям пілота платили готівкою, наданою російськими держслужбовцями з Відня.
Днями журналіст Христо Грозєв заявив, що австрійський уряд має зробити більше, щоб приборкати російське шпигунство, зазначивши, що воно проникло в австрійські установи та ділові кола.
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