РФ перетворила столицю Австрії на штаб-квартиру для власних шпигунів
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РФ перетворила столицю Австрії на штаб-квартиру для власних шпигунів

Поліція Відня
Джерело:  The Wall Street Journal

Столиця Австрії Відень стала центром для проведення Росією таємних операцій та розміщення власних шпигунів на території Європи. 

Головні тези:

  • Відень став базою для російських таємних операцій у Європі, включаючи фінансування вбивств та саботаж.
  • Кількість російських держслужбовців в Австрії зросла з 300 до понад 500 осіб за останні два роки.
  • Російські шпигуни відправляють великі обсяги готівки в сусідні країни через автошляхи, обхідними шляхами.
  • Австрійська контррозвідка має недостатню інфраструктуру для приборкання російського шпигунства, враховуючи його концентрацію у країні.
  • Журналіст Христо Грозєв закликав австрійський уряд зробити більше для обмеження російського шпигунства та його впливу на австрійські установи.

Як Кремль перетворив Відень на штаб-квартиру для власних шпигунів

За останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300 осіб більш ніж до 500, з них більше половини — дипломати і адміністратори, стверджують співробітники розвідки. За оцінками австрійських спецслужб, до половини з них працюють як шпигуни, — йдеться у матеріалі видання.

Підкреслюється, що після закриття Німеччиною російського консульства в Мюнхені, де за словами німецьких посадовців, перебувало кілька шпигунів, російські співробітники просто переїхали в Зальцбург, австрійське місто, розташоване через кордон на сході.

За даними європейських чиновників і розвідників, Відень став базою для російських таємних операцій, включно з фінансуванням і матеріально-технічною підтримкою вбивств, саботажу та вербуванням у всій Європі, а також промисловим шпигунством і операціями з надання впливу, — підкреслюють автори матеріалу.

Що відомо про операції російських шпигунів з території Австрії

Зазначається, що на ситуацію впливає фактична легалізація шпигунської діяльності на території Австрії.

Наразі російських шпигунів, що перебувають у Відні, підозрюють у допомозі у вербуванні та фінансуванні російських операцій, як-от відстеження постачань західної зброї Києву в Польщі та вбивство в Іспанії пілота російського військового гелікоптера Максима Кузьмінова, який перейшов на бік України.

За даними європейських розвідувальних служб, вбивцям пілота платили готівкою, наданою російськими держслужбовцями з Відня.

За словами співробітника австрійської розвідки, Росія відправляє великі обсяги готівки в сусідні країни, такі як Литва, автошляхами. Звідти австрійські дипломати переправляють їх через усю Європу, часто в дипломатичних сумках, які не можуть бути перевірені поліцією, — йдеться у матеріалі видання.

Днями журналіст Христо Грозєв заявив, що австрійський уряд має зробити більше, щоб приборкати російське шпигунство, зазначивши, що воно проникло в австрійські установи та ділові кола.

Австрія має інфраструктуру контррозвідки дуже маленької країни, хоча, з огляду на концентрацію шпигунів і її значення як центру для спецслужб, вона повинна мати інфраструктуру набагато більшої країни, — наголосив Грозєв.

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