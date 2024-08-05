Агенти РФ можуть стежити за навчаннями українських бійців у Британії

Російські шпигуни можуть літати на безпілотниках над британськими військовими базами з метою отримання інформації про українські війська.

У Британії попередили про небезпеку від російських шпигунів для ЗСУ

Як зазначається, російські спецслужби виявили "значний" інтерес до операції "Інтерфлекс" — кодової назви підготовки 34 000 українських новобранців.

Крім польотів безпілотників над військовими базами, російські агенти зверталися до армійських інструкторів як в Інтернеті, так і особисто, щоб отримати інформацію.

Уряд дуже серйозно ставиться до безпеки наших військових установ. Існує цілий ряд надійних заходів для захисту наших людей і об'єктів, — заявив речник Міністерства оборони. Поширити

Як Москва намагається проникнути у військову підтримку України з боку Британії

За словами журналістів, російські спецслужби регулярно застосовують цілий ряд засобів фізичної розвідки і технічних можливостей для збору інформації, зокрема, про підготовку особового складу Збройних сил України.

Тактика, техніка і процедури (ТТП) включають використання дистанційно керованих літальних апаратів, мобільне і піше спостереження, віртуальні і фізичні підходи до постачальників послуг з підготовки, а також інтерес з боку журналістів-розслідувачів… Вразливими місцями є тренувальні майданчики, повітряний порт висадки, морський порт висадки, а також ключові місця розміщення і логістичні об'єкти, — йдеться у посібнику. Поширити

Також там вказано, що солдати, які готують українських військових, повинні бути особливо уважними до "достовірних" загроз російського шпигунства.

Джерела газети в оборонному відомстві заявили, що існує "мало доказів" про використання дронів для шпигунства за навчаннями. Там припустили, що посібник був написаний, щоб попередити солдатів про ризики. Але застереження британської армії мають разючу схожість з методами російського шпигунства в інших країнах Європи.

Німеччина визнала, що за українськими солдатами під час навчань стежили невідомі безпілотники. А Польща з кінця минулого року заарештувала 18 осіб за підозрою в плануванні підпалів і диверсій від імені Росії та Білорусі.