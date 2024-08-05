Агенти РФ можуть стежити за навчаннями українських бійців у Британії
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Дата публікації

Агенти РФ можуть стежити за навчаннями українських бійців у Британії

Агенти РФ можуть стежити за навчаннями українських бійців у Британії
Джерело:  The Times

Російські шпигуни можуть літати на безпілотниках над британськими військовими базами з метою отримання інформації про українські війська.

Головні тези:

  • Російські спецслужби виявили значний інтерес до підготовки українських новобранців через операцію “Інтерфлекс”.
  • Шпигуни здійснюють фізичну розвідку та використовують дрони для отримання інформації про українські військові об'єкти.
  • Вразливими місцями для шпигунства є тренувальні майданчики, повітряні та морські порти висадки військових частин.
  • Українські військовослужбовці проходять базові та спеціалізовані навчання на полігонах у Британії для підвищення свого рівня підготовки.

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Як зазначається, російські спецслужби виявили "значний" інтерес до операції "Інтерфлекс" — кодової назви підготовки 34 000 українських новобранців.

Крім польотів безпілотників над військовими базами, російські агенти зверталися до армійських інструкторів як в Інтернеті, так і особисто, щоб отримати інформацію.

Уряд дуже серйозно ставиться до безпеки наших військових установ. Існує цілий ряд надійних заходів для захисту наших людей і об'єктів, — заявив речник Міністерства оборони.

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За словами журналістів, російські спецслужби регулярно застосовують цілий ряд засобів фізичної розвідки і технічних можливостей для збору інформації, зокрема, про підготовку особового складу Збройних сил України.

Тактика, техніка і процедури (ТТП) включають використання дистанційно керованих літальних апаратів, мобільне і піше спостереження, віртуальні і фізичні підходи до постачальників послуг з підготовки, а також інтерес з боку журналістів-розслідувачів… Вразливими місцями є тренувальні майданчики, повітряний порт висадки, морський порт висадки, а також ключові місця розміщення і логістичні об'єкти, — йдеться у посібнику.

Також там вказано, що солдати, які готують українських військових, повинні бути особливо уважними до "достовірних" загроз російського шпигунства.

Джерела газети в оборонному відомстві заявили, що існує "мало доказів" про використання дронів для шпигунства за навчаннями. Там припустили, що посібник був написаний, щоб попередити солдатів про ризики. Але застереження британської армії мають разючу схожість з методами російського шпигунства в інших країнах Європи.

Німеччина визнала, що за українськими солдатами під час навчань стежили невідомі безпілотники. А Польща з кінця минулого року заарештувала 18 осіб за підозрою в плануванні підпалів і диверсій від імені Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Британська армія використовує полігони по всій країні для підготовки українських військовослужбовців. Більшість українців проходять базовий 35-денний курс. Але деякі більш досвідчені українські військовослужбовці пройшли спеціалізовані курси.

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