У Литві затримали групу агентів РФ за організацію терактів у Європі
У Литві затримали групу агентів РФ за організацію терактів у Європі

теракт
Read in English
Джерело:  LRT

Генеральна прокуратура та Кримінальне бюро поліції Литви викрили групу осіб, яка організувала і планувала вчинити чотири теракти в різних країнах Європи.

Головні тези:

  • Група агентів РФ була затримана в Литві за планування і вчинення терактів у Європі.
  • Досудове розслідування розкрило, що теракти були сплановані з використанням саморобних вибухових пристроїв з електронними таймерами.
  • У спільній слідчій групі Eurojust активно співпрацюють правоохоронні органи з декількох країн у рамках вирішення цього кримінального випадку.

Російські агенти вчинили серію терактів у Європі — їх затримали

У межах досудового розслідування встановлено, що 19 липня 2024 року громадянин Литви А. Ш., діючи разом зі спільниками, скористався міжнародними службами доставки та перевезення компаній DHL та DPD та з Вільнюса до різних європейських країн відправив 4 посилки з саморобними вибухово-запальними пристроями.

Дві посилки були відправлені вантажними літаками DHL до Великої Британії, ще дві — до Польщі вантажними фурами DPD.

20 липня 2024 року о 05.45 перша посилка вибухнула і зайнялася в аеропорту Лейпцига (Німеччина) перед самим завантаженням у літак DHL, що летів маршрутом Вільнюс–Лейпциг–Велика Британія.

Друга посилка вибухнула і загорілася у вантажівці DPD в Польщі 21 липня о 02:15.

Третя посилка вибухнула і зайнялася на складі DHL у Бірмінгемі (Велика Британія) 22 липня о 03:36.

Четверта посилка, що перевозилася наземним транспортом DPD Польщею, не спрацювала через несправність механізму детонації.

Розслідуванням встановлено, що потужні запальні саморобні вибухові пристрої керувалися електронними таймерами, захованими у масажних подушках. Додаткові суміші горючих речовин для посилення запального ефекту були у тюбиках з-під засобів гігієни та косметики. Для ефекту ураження використовувався терміт — речовина промислового та військового призначення із надзвичайно високою температурою горіння.

У Eurojust було створено спільну слідчу групу, в межах якої тісно співпрацюють правоохоронні та розвідувальні органи Литви, Польщі, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Латвії, Естонії, США та Канади.

Слідством встановлено, що організацією і координацією цих злочинів займалися громадяни Російської Федерації, які мають зв'язки з воєнною розвідкою РФ.

Зазначається, що декілька координаторів злочинів безпосередньо пов'язані зі спробою теракту 9 травня 2024 року у Вільнюсі, коли був підпал торгового центру IKEA. Це громадянин України Данило Громов, який також використовує особисті дані громадянина РФ Ярослава Михайлова; Томас Довган Стабачинскас, який має громадянства Литви та РФ.

Під час підготовки терактів до окремих завдань залучалися й інші громадяни Литви, Росії, Латвії, Естонії, України. Їх знаходили через знайомства, вербували та підтримували контакт через Телеграм, пропонуючи винагороду та розраховуючись криптовалютою.

Група діяла організовано, дотримуючись суворої конспірації, дроблячи завдання: перевезення посилок і паливних речовин, їхня передача іншим учасникам, укриття в схованках, активація пристроїв тощо доручалися різним виконавцям, які найчастіше не пов'язані один з одним.

Загалом у Литві, Польщі, Латвії та Естонії проведено понад 30 обшуків. Під час комплексних слідчих дій із незаконного обігу вилучено вибухові речовини, заховані в консервних банках, а також детонатори.

На цій стадії досудового розслідування підозри в організації та підготовці зазначених злочинів пред'явлено загалом 15 підозрюваним — громадянам РФ, Литви, Латвії, Естонії та України.

