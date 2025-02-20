Агенти ФСБ планували підірвати ветерана-правоохоронця у Дніпрі — їх затримано
Категорія
Україна
Дата публікації

Агенти ФСБ планували підірвати ветерана-правоохоронця у Дніпрі — їх затримано

СБУ
СБУ

Служба безпеки України запобігла теракту у Дніпрі. За результатами спецоперації затримано ворожу агентурну групу, яка на замовлення РФ намагалася підірвати колишнього правоохоронця з обласного центру.

Головні тези:

  • Злочинна агентурна група ФСБ планувала теракт у Дніпрі, спрямований на ветерана-правоохоронця.
  • Українська контррозвідка затримала трьох агентів, які виконали завдання з підготовки терористичного акту.
  • Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна за замах на вчинення теракту.

Агенти ФСБ планували підірвати ветерана-правоохоронця у Дніпрі

Для вчинення злочину рашисти залучили трьох агентів: 52-річну медсестру з Вінниччини, а також 26-річного безробітного харків’янина та його 20-річну подругу.

За матеріалами справи, їх завербували через Телеграм-канал з пошуку «швидких заробітків».

Як встановило розслідування, українського ветерана збиралися ліквідувати за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП), який жителька Вінниччини мала активувати при наближенні чоловіка до його гаража.

Контррозвідка СБУ затримала фігурантку «на гарячому», коли вона готувалася привести вибухівку у дію за допомогою пульта дистанційного керування.

Затримання агентки ФСБ

Пару російських агентів із Харкова затримали одразу після цього.

За інструкціями ворога вони прибули до Нікополя на Дніпропетровщині, де забрали СВП із заздалегідь підготовленого схрону. Потім вони приїхали у Дніпро та залишили вибухівку в орендованій квартирі. Після цього обидва агенти повернулися до Харкова, щоб «залягти на дно» та очікувати на подальші вказівки від куратора з РФ.

Перед виїздом пара заховала ключі від квартири на території клумби поруч з будинком для агентки з Вінниччини. За цією локацією жінка забрала СВП і встановила його біля обумовленого гаражу у дворі, де проживає ветеран-правоохоронець.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім 3-м затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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