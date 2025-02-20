Агенты ФСБ планировали подорвать ветерана-правоохранителя в Днепре — они задержаны

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Днепре. По результатам спецоперации задержана вражеская агентурная группа, которая по заказу РФ пыталась взорвать бывшего правоохранителя из областного центра.

Агенты ФСБ планировали взорвать ветерана-правоохранителя в Днепре

Для совершения преступления рашисты привлекли трех агентов: 52-летнюю медсестру из Винницкой области, а также 26-летнего безработного харьковчанина и его 20-летнюю подругу.

По материалам дела, их завербовали через Телеграмм-канал по поиску «быстрых заработков».

Как установило расследование, украинского ветерана собирались ликвидировать с помощью самодельного взрывного устройства (СИН), которое жительница Винницкой области должна была активировать при приближении мужчины к его гаражу.

Контрразведка СБУ задержала фигурантку «с поличным», когда она готовилась привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления. Поделиться

Задержание агента ФСБ

Пару российских агентов из Харькова задержали сразу после этого.

По инструкциям врага они прибыли в Никополь на Днепропетровщине, где забрали СВП из заранее подготовленного тайника. Затем они приехали в Днепр и оставили взрывчатку в съемной квартире. После этого оба агента вернулись в Харьков, чтобы «залечь на дно» и ожидать дальнейших указаний от куратора из РФ.

Перед выездом пара спрятала ключи от квартиры на территории клумбы рядом с домом для агентки из Винницкой области. По этой локации женщина забрала СВП и установила его у оговоренного гаража во дворе, где проживает ветеран-страж.