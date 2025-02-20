Агенты ФСБ планировали подорвать ветерана-правоохранителя в Днепре — они задержаны

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Днепре. По результатам спецоперации задержана вражеская агентурная группа, которая по заказу РФ пыталась взорвать бывшего правоохранителя из областного центра.
Главные тезисы
- Спецоперация украинской контрразведки предотвратила теракт в Днепре, спланированный агентами ФСБ РФ.
- Задержана вражеская агентурная группа, пытавшаяся взорвать бывшего правоохранителя из областного центра.
- Троица агентов, задействованных в подготовке теракта, грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Агенты ФСБ планировали взорвать ветерана-правоохранителя в Днепре
Для совершения преступления рашисты привлекли трех агентов: 52-летнюю медсестру из Винницкой области, а также 26-летнего безработного харьковчанина и его 20-летнюю подругу.
По материалам дела, их завербовали через Телеграмм-канал по поиску «быстрых заработков».
Как установило расследование, украинского ветерана собирались ликвидировать с помощью самодельного взрывного устройства (СИН), которое жительница Винницкой области должна была активировать при приближении мужчины к его гаражу.
Пару российских агентов из Харькова задержали сразу после этого.
По инструкциям врага они прибыли в Никополь на Днепропетровщине, где забрали СВП из заранее подготовленного тайника. Затем они приехали в Днепр и оставили взрывчатку в съемной квартире. После этого оба агента вернулись в Харьков, чтобы «залечь на дно» и ожидать дальнейших указаний от куратора из РФ.
Перед выездом пара спрятала ключи от квартиры на территории клумбы рядом с домом для агентки из Винницкой области. По этой локации женщина забрала СВП и установила его у оговоренного гаража во дворе, где проживает ветеран-страж.
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