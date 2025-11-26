16-летний парень устроил двойной теракт в Днепре

Национальная полиция Украины официально подтвердила, что 16-летний подросток дистанционно взорвал два самодельных взрывных устройства в частном секторе Днепра по заказу спецслужб РФ. Пока известно об одном погибшем.
Главные тезисы
- Также тяжелые травмы получил полицейский, прибывший на место происшествия.
- Фигуранту уже сообщили о подозрении.
16-летний подозреваемый уже задержан
Как сообщает НПУ, в результате первого взрыва погиб 35-летний мужчина.
Благодаря совместным усилиям полиции и СБУ в течение суток удалось выяснить, что к терактк причастен 16-летний юноша, который искал "быстрых денег".
Было установлено, что в Телеграмме подросток вышел на связь с представителями российских спецслужб — именно они предоставили юноше инструкции и координаты объекта в Днепре.
Нацполиция и СБУ уже задержали подростка — ему объявили подозрение.
