16-летний парень устроил двойной теракт в Днепре
16-летний парень устроил двойной теракт в Днепре

Национальная полиция Украины
16-летний подозреваемый уже задержан
Национальная полиция Украины официально подтвердила, что 16-летний подросток дистанционно взорвал два самодельных взрывных устройства в частном секторе Днепра по заказу спецслужб РФ. Пока известно об одном погибшем.

Главные тезисы

  • Также тяжелые травмы получил полицейский, прибывший на место происшествия.
  • Фигуранту уже сообщили о подозрении.

16-летний подозреваемый уже задержан

Как сообщает НПУ, в результате первого взрыва погиб 35-летний мужчина.

По прибытии на место происшествия следственно-оперативной группы и специалистов взрывотехнической службы ГУНП произошел второй контролируемый подрыв. В результате полицейский получил тяжелые травмы.

Фото: UA_National_Police

Благодаря совместным усилиям полиции и СБУ в течение суток удалось выяснить, что к терактк причастен 16-летний юноша, который искал "быстрых денег".

Было установлено, что в Телеграмме подросток вышел на связь с представителями российских спецслужб — именно они предоставили юноше инструкции и координаты объекта в Днепре.

Фото: UA_National_Police

Несовершеннолетний приобрел компоненты для производства взрывных устройств, замаскировал их под огнетушители, снарядил для дистанционного подрыва и установил возле определенного места. Вблизи он также разместил замаскированные мобильные телефоны, настроенные на видеонаблюдение.

Нацполиция и СБУ уже задержали подростка — ему объявили подозрение.

