16-річний українець Бондарев уперше виграв гонку Формули-4 — відео

3 серпня під час п'ятого етапу італійської Формули-4 відбулася третя гонка. Тріумфатором цього заїзду став пілот команди Prema Racing — 16-річний українець Олександр Бондарев.
Головні тези:
- Попри невдалий старт, українець вирішив боротися за перемогу до останнього.
- Це дало йому можливість вперше відчути смак перемоги на Формулі-4.
Бондарев вкотре продемонстрував свої вміння
Юний пілот зміг провести вражаючу кваліфікацію у п'ятницю, 1 серпня.
Він зміг вибороти поул на третю гонку — свій перший за весь період кар'єри.
Попри те, що старт заїзду для Бондарева був не надто вдалим, однак це його не зупинило.
Що важливо розуміти, чималу частину дистанції Олександр їхав другим, намагаючись наздогнати Накамура-Берту.
Це забрало трохи часу, однак Бондарев все-таки зміг добитися свого.
Юний українець зробив все можливе, щоб в його суперника не зосталося жодного шансу навіть на атаку.
Це дало йому можливість вперше у своїй кар'єрі виграти гонку Формули-4.
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