16-річний українець Бондарев уперше виграв гонку Формули-4 — відео
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Спорт
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16-річний українець Бондарев уперше виграв гонку Формули-4 — відео

Бондарев вкотре продемонстрував свої вміння
Джерело:  online.ua

3 серпня під час п'ятого етапу італійської Формули-4 відбулася третя гонка. Тріумфатором цього заїзду став пілот команди Prema Racing  — 16-річний українець Олександр Бондарев.

Головні тези:

  • Попри невдалий старт, українець вирішив боротися за перемогу до останнього.
  • Це дало йому можливість вперше відчути смак перемоги на Формулі-4.

Бондарев вкотре продемонстрував свої вміння

Юний пілот зміг провести вражаючу кваліфікацію у п'ятницю, 1 серпня.

Він зміг вибороти поул на третю гонку — свій перший за весь період кар'єри.

Попри те, що старт заїзду для Бондарева був не надто вдалим, однак це його не зупинило.

Його напарник Кін Накамура-Берта, який стартував з другої позиції, краще розігнався після того, як згасли вогні світлофора. Втримуючи високий темп, японець зумів пройти українця у середині першого кола.

Що важливо розуміти, чималу частину дистанції Олександр їхав другим, намагаючись наздогнати Накамура-Берту.

Це забрало трохи часу, однак Бондарев все-таки зміг добитися свого.

За 3 хвилини до кінця гонки Олександр скористався сліп-стрімом на прямій старт-фініш, порівнявся з Накамура-Бертою та по зовнішній траєкторії обійшов напарника в першому повороті.

Юний українець зробив все можливе, щоб в його суперника не зосталося жодного шансу навіть на атаку.

Це дало йому можливість вперше у своїй кар'єрі виграти гонку Формули-4.

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