16-річний українець Бондарев уперше виграв гонку Формули-4 — відео

3 серпня під час п'ятого етапу італійської Формули-4 відбулася третя гонка. Тріумфатором цього заїзду став пілот команди Prema Racing — 16-річний українець Олександр Бондарев.

Бондарев вкотре продемонстрував свої вміння

Юний пілот зміг провести вражаючу кваліфікацію у п'ятницю, 1 серпня.

Він зміг вибороти поул на третю гонку — свій перший за весь період кар'єри.

Попри те, що старт заїзду для Бондарева був не надто вдалим, однак це його не зупинило.

Його напарник Кін Накамура-Берта, який стартував з другої позиції, краще розігнався після того, як згасли вогні світлофора. Втримуючи високий темп, японець зумів пройти українця у середині першого кола. Поширити

Що важливо розуміти, чималу частину дистанції Олександр їхав другим, намагаючись наздогнати Накамура-Берту.

Це забрало трохи часу, однак Бондарев все-таки зміг добитися свого.

За 3 хвилини до кінця гонки Олександр скористався сліп-стрімом на прямій старт-фініш, порівнявся з Накамура-Бертою та по зовнішній траєкторії обійшов напарника в першому повороті. Поширити

Юний українець зробив все можливе, щоб в його суперника не зосталося жодного шансу навіть на атаку.