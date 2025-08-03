16-летний украинец Бондарев впервые выиграл гонку Формулы-4 — видео
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Спорт
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16-летний украинец Бондарев впервые выиграл гонку Формулы-4 — видео

Бондарев еще раз продемонстрировал свои умения
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Источник:  online.ua

3 августа на пятом этапе итальянской Формулы-4 состоялась третья гонка. Триумфатором этого заезда стал пилот команды Prema Racing – 16-летний украинец Александр Бондарев.

Главные тезисы

  • Несмотря на неудачный старт, украинец решил бороться за победу до последнего.
  • Это позволило ему впервые почувствовать вкус победы на Формуле-4.

Бондарев еще раз продемонстрировал свои умения

Юный пилот смог провести впечатляющую квалификацию в пятницу, 1 августа.

Он смог добыть в борьбе поул на третью гонку — свой первый за весь период карьеры.

Несмотря на то, что старт заезда для Бондарева был не слишком удачным, но это его не остановило.

Его напарник, стартовавший со второй позиции, Кин Накамура-Берта лучше разогнался после того, как погасли огни светофора. Удерживая высокий темп, японец сумел обойти украинца в середине первого круга.

Что важно понимать, немалую часть дистанции Александр ехал вторым, пытаясь догнать Накамура-Берту.

Это отняло немного времени, однако Бондарев все-таки смог добиться своего.

За 3 минуты до конца гонки Александр воспользовался слип-стримом на прямой старт-финиш, поравнялся с Накамура-Бертой и по внешней траектории обошел напарника в первом повороте.

Юный украинец сделал все возможное, чтобы у его соперника не осталось ни одного шанса даже на атаку.

Это позволило ему впервые в своей карьере выиграть гонку Формулы-4.

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