16-летний украинский гонщик Бондарев одержал важную победу на этапе Формулы-4
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16-летний украинский гонщик Бондарев одержал важную победу на этапе Формулы-4

Бондарев
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Источник:  Champion

1 августа состоялись квалификации двух гонок пятого этапа итальянской Формулы-4, принимающего Имола. Среди участников был украинский пилот команды Prema Racing Александр Бондарев, для которого этот день был успешным.

Главные тезисы

  • Александр Бондарев одержал победу на этапе Формулы-4 в Имоле, установив лучшее время во второй квалификации.
  • Бондарев является самым молодым Чемпионом Украины по картингу и пилотом Академии гонщиков Williams Racing.
  • Украинский гонщик побил собственный рекорд и продемонстрировал высокий профессионализм на трассе в Имоле.

Бондарев получил первый поул на этапе Формулы-4 в Имоле

По итогам первой квалификации Александр занял второе место, уступив лишь Габриэль Гомезу из команды US Racing — гонщиков разделили 0,202 секунды.

Во второй квалификации ситуация повторилась, но при этом отставание Бондарева от того же Гомеза было минимальным, всего 0,005 секунды. Так что в гонках №1 и №2 бразилец будет стартовать первым, а украинец — вторым.

Но именно во время второй квалификации Александр установил лучшее время среди всех вторых самых быстрых кругов всех пилотов с любой квалификационной сессии. С результатом 1:45,920 он получил поул для гонки №3.

Но именно во время второй квалификации Александр установил лучшее время среди всех других быстрых кругов всех пилотов с любой квалификационной сессии С результатом 1:45,920 он получил поул для гонки № 3.

Следует отметить, что этот результат стал лучшим среди новичков Формулы-4. К тому же Александр побил собственный рекорд, который он установил в Монце.

16-летний украинский пилот Formula-4 в составе профессиональной команды Prema Racing Александр Бондарев также является пилотом Академии гонщиков Williams Racing. Он — самый молодой Чемпион Украины по картингу 2016, обладатель титула Чемпиона серии WSK Super Master Series 2022, Чемпион Европы 2023, Чемпион кубка WSK 2024.

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