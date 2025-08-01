16-летний украинский гонщик Бондарев одержал важную победу на этапе Формулы-4

1 августа состоялись квалификации двух гонок пятого этапа итальянской Формулы-4, принимающего Имола. Среди участников был украинский пилот команды Prema Racing Александр Бондарев, для которого этот день был успешным.

Бондарев получил первый поул на этапе Формулы-4 в Имоле

По итогам первой квалификации Александр занял второе место, уступив лишь Габриэль Гомезу из команды US Racing — гонщиков разделили 0,202 секунды.

Во второй квалификации ситуация повторилась, но при этом отставание Бондарева от того же Гомеза было минимальным, всего 0,005 секунды. Так что в гонках №1 и №2 бразилец будет стартовать первым, а украинец — вторым.

Но именно во время второй квалификации Александр установил лучшее время среди всех вторых самых быстрых кругов всех пилотов с любой квалификационной сессии. С результатом 1:45,920 он получил поул для гонки №3.

Но именно во время второй квалификации Александр установил лучшее время среди всех других быстрых кругов всех пилотов с любой квалификационной сессии С результатом 1:45,920 он получил поул для гонки № 3. Поделиться

Следует отметить, что этот результат стал лучшим среди новичков Формулы-4. К тому же Александр побил собственный рекорд, который он установил в Монце.