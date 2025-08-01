16-летний украинский гонщик Бондарев одержал важную победу на этапе Формулы-4

1 августа состоялись квалификации двух гонок пятого этапа итальянской Формулы-4, принимающего Имола. Среди участников был украинский пилот команды Prema Racing Александр Бондарев, для которого этот день был успешным.
Главные тезисы
- Александр Бондарев одержал победу на этапе Формулы-4 в Имоле, установив лучшее время во второй квалификации.
- Бондарев является самым молодым Чемпионом Украины по картингу и пилотом Академии гонщиков Williams Racing.
- Украинский гонщик побил собственный рекорд и продемонстрировал высокий профессионализм на трассе в Имоле.
Бондарев получил первый поул на этапе Формулы-4 в Имоле
По итогам первой квалификации Александр занял второе место, уступив лишь Габриэль Гомезу из команды US Racing — гонщиков разделили 0,202 секунды.
Во второй квалификации ситуация повторилась, но при этом отставание Бондарева от того же Гомеза было минимальным, всего 0,005 секунды. Так что в гонках №1 и №2 бразилец будет стартовать первым, а украинец — вторым.
Но именно во время второй квалификации Александр установил лучшее время среди всех вторых самых быстрых кругов всех пилотов с любой квалификационной сессии. С результатом 1:45,920 он получил поул для гонки №3.
Следует отметить, что этот результат стал лучшим среди новичков Формулы-4. К тому же Александр побил собственный рекорд, который он установил в Монце.
16-летний украинский пилот Formula-4 в составе профессиональной команды Prema Racing Александр Бондарев также является пилотом Академии гонщиков Williams Racing. Он — самый молодой Чемпион Украины по картингу 2016, обладатель титула Чемпиона серии WSK Super Master Series 2022, Чемпион Европы 2023, Чемпион кубка WSK 2024.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-