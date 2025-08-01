16-річний український гонщик Бондарев здобув важливу перемогу на етапі Формули-4

1 серпня відбулися кваліфікації двох гонок п'ятого етапу італійської Формули-4, який приймає Імола. Серед учасників був український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев, для якого цей день був дуже успішним.

Бондарев здобув перший поул на етапі Формули-4 в Імолі

За підсумком першої кваліфікації Олександр посів друге місце, поступившись лише Габріелю Гомезу з команди US Racing – гонщиків розділили 0,202 секунди.

У другій кваліфікації ситуація повторилася, але при цьому відставання Бондарева від все того ж Гомеза було мінімальним, усього 0,005 секунди. Тож у гонках №1 та №2 бразилець стартуватиме першим, а українець – другим.

Але саме під час другої кваліфікації Олександр встановив найкращий час серед усіх других найшвидших кіл серед усіх пілотів з будь-якої кваліфікаційної сесії. Із результатом 1:45,920 він здобув поул для гонки № 3.

Але саме під час другої кваліфікації Олександр встановив найкращий час серед усіх других найшвидших кіл серед усіх пілотів з будь-якої кваліфікаційної сесії. Із результатом 1:45,920 він здобув поул для гонки № 3. Поширити

Варто зазначити, що цей результат став найкращим серед новачків Формули-4. До того ж, Олександр побив власний рекорд, який він встановив у Монці.