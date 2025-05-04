Формула-4. 16-річний українець Бондарев фінішував першим серед новачків

Юний український пілот академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев продемонстрував світу свою майстерність під час другої гонки етапу Формули-4 в Італії.
Головні тези:
- Перший етап італійської Формули-4 проходить на Міжнародному Автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі.
- Загалом на гонщиків чекає 7 етапів та 23 гонки.
Бондарев знову серед найкращих
Що важливо розуміти, 16-річний українець стартував шостим та вів активну боротьбу за п'яту позицію, однак не зумів до кінця заїзду піднятися на цю сходинку.
Як наслідок киянин фінішував шостим у загальному заліку та став найкращим серед новачків заїзду.
Журналісти звертають увагу на те, що це принесло йому перший подіум в італійській Формулі-4 та очки до загального заліку.
Не можна також проігнорувати той факт, що вперше у 2025 році в італійській Формулі-4 пролунав гімн України на честь перемоги Олександра.
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