Формула-4. 16-річний українець Бондарев фінішував першим серед новачків
Категорія
Спорт
Дата публікації

Формула-4. 16-річний українець Бондарев фінішував першим серед новачків

Бондарев знову серед найкращих
Джерело:  online.ua

Юний український пілот академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев продемонстрував світу свою майстерність під час другої гонки етапу Формули-4 в Італії.

Головні тези:

  • Перший етап італійської Формули-4 проходить на Міжнародному Автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі.
  • Загалом на гонщиків чекає 7 етапів та 23 гонки.

Бондарев знову серед найкращих

Що важливо розуміти, 16-річний українець стартував шостим та вів активну боротьбу за п'яту позицію, однак не зумів до кінця заїзду піднятися на цю сходинку.

Як наслідок киянин фінішував шостим у загальному заліку та став найкращим серед новачків заїзду.

Журналісти звертають увагу на те, що це принесло йому перший подіум в італійській Формулі-4 та очки до загального заліку.

Не можна також проігнорувати той факт, що вперше у 2025 році в італійській Формулі-4 пролунав гімн України на честь перемоги Олександра.

Команда Бондарева Prema Racing наразі впевнено лідирує в Кубку конструкторів італійської Ф-4, випереджаючи конкурентів на майже 100 очок — 123 залікових бали проти 47 у німецької US Racing.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український гонщик Бондарев вперше в історії візьме участь в італійській Формулі-4
Бондарев
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український гонщик Бондарев уперше в кар'єрі виступив на Формулі-4
Бондарев
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Формула-4. 15-річний українець Бондарев розкрив свої цілі
Бондаренко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?