Формула-4. 16-річний українець Бондарев фінішував першим серед новачків

Юний український пілот академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев продемонстрував світу свою майстерність під час другої гонки етапу Формули-4 в Італії.

Бондарев знову серед найкращих

Що важливо розуміти, 16-річний українець стартував шостим та вів активну боротьбу за п'яту позицію, однак не зумів до кінця заїзду піднятися на цю сходинку.

Як наслідок киянин фінішував шостим у загальному заліку та став найкращим серед новачків заїзду.

Журналісти звертають увагу на те, що це принесло йому перший подіум в італійській Формулі-4 та очки до загального заліку.

Не можна також проігнорувати той факт, що вперше у 2025 році в італійській Формулі-4 пролунав гімн України на честь перемоги Олександра.

P1 rookie in Race 3 F4 Italian Championship 🇮🇹 pic.twitter.com/GNOd144nYS — Oleksandr Bondarev (@Pilot_Bondarev) May 4, 2025