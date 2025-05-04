Формула-4. 16-летний украинец Бондарев финишировал первым среди новичков

Юный украинский пилот академии Уильямс и команды Prema Racing Александр Бондарев продемонстрировал миру свое мастерство в ходе второй гонки этапа Формулы-4 в Италии.

Бондарев снова среди лучших

Что важно понимать, 16-летний украинец стартовал шестым и вел активную борьбу за пятую позицию, однако не сумел до конца заезда подняться на эту ступеньку.

Как следствие, киевлянин финишировал шестым в общем зачете и стал лучшим среди новичков заезда.

Журналисты обращают внимание на то, что это принесло ему первый подиум в итальянской Формуле-4 и очки в общий зачет.

Нельзя также проигнорировать тот факт, что впервые в 2025 году в итальянской Формуле-4 раздался гимн Украины в честь победы Александра.

P1 rookie in Race 3 F4 Italian Championship 🇮🇹 pic.twitter.com/GNOd144nYS — Oleksandr Bondarev (@Pilot_Bondarev) May 4, 2025