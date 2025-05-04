Формула-4. 16-летний украинец Бондарев финишировал первым среди новичков

Юный украинский пилот академии Уильямс и команды Prema Racing Александр Бондарев продемонстрировал миру свое мастерство в ходе второй гонки этапа Формулы-4 в Италии.
Главные тезисы
- Первый этап итальянской Формулы-4 проходит на Международном автодроме Мизано имени Марко Симончелли.
- В общей сложности гонщиков ждет 7 этапов и 23 гонки.
Бондарев снова среди лучших
Что важно понимать, 16-летний украинец стартовал шестым и вел активную борьбу за пятую позицию, однако не сумел до конца заезда подняться на эту ступеньку.
Как следствие, киевлянин финишировал шестым в общем зачете и стал лучшим среди новичков заезда.
Журналисты обращают внимание на то, что это принесло ему первый подиум в итальянской Формуле-4 и очки в общий зачет.
Нельзя также проигнорировать тот факт, что впервые в 2025 году в итальянской Формуле-4 раздался гимн Украины в честь победы Александра.
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