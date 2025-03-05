Формула-4. 15-летний украинец Бондарев раскрыл свои цели

15-летний украинский гонщик академии Уильямс и команды Prema Racing Александр Бондарев впервые поделился своими амбициозными планами, которые намерен реализовать в рамках полноценного сезона в итальянской Формуле-4.

Украинец Бондарев продолжает удивлять мир

По словам киевлянина, он настроен сделать все возможное, чтобы попасть в звездную пятерку общего зачета и заполучить победу в зачете новичков.

Юный чемпион обратил внимание на то, что именно итальянская F4 считается самой сильной в мире по составу команд и пилотов.

Поэтому я осторожно скажу, что постараюсь попасть в топ-5 общего зачета и бороться за победу в зачете новичков (Rookie). Александр Бондарев Украинский пилот Formula-4

Кроме того, юноша рассказал о партнерах по команде Prema Racing. По его словам, речь идет об очень сильном составе.

Бондаренко признается, что самым сильным считает Кина Накамура-Берта.

Моя задача на предсезонные тесты — это приблизиться по времени к нему и, если это удастся, будут хорошие результаты в чемпионате, — добавил украинец. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, итальянская Формула-4 будет стартует уже 2 мая на Международном автодроме Мизано имени Марко Симончелли.