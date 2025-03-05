Формула-4. 15-летний украинец Бондарев раскрыл свои цели

15-летний украинский гонщик академии Уильямс и команды Prema Racing Александр Бондарев впервые поделился своими амбициозными планами, которые намерен реализовать в рамках полноценного сезона в итальянской Формуле-4.
Главные тезисы
- Юный украинец настроен на успех и стремится показать отличные результаты в сильнейшей в мире серии F4.
- Бондарев рассказал о партнерах по команде Prema Racing и назвал самого сильного пилота.
Украинец Бондарев продолжает удивлять мир
По словам киевлянина, он настроен сделать все возможное, чтобы попасть в звездную пятерку общего зачета и заполучить победу в зачете новичков.
Юный чемпион обратил внимание на то, что именно итальянская F4 считается самой сильной в мире по составу команд и пилотов.
Кроме того, юноша рассказал о партнерах по команде Prema Racing. По его словам, речь идет об очень сильном составе.
Бондаренко признается, что самым сильным считает Кина Накамура-Берта.
Как уже упоминалось ранее, итальянская Формула-4 будет стартует уже 2 мая на Международном автодроме Мизано имени Марко Симончелли.
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