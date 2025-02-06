Трамп запретил мужчинам-трансгендерам соревноваться в женских видах спорта
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп запретил мужчинам-трансгендерам соревноваться в женских видах спорта

Трамп
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Источник:  Голос Америки

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрещении биологическим мужчинам участвовать в спортивных соревнованиях наравне с женщинами.

Главные тезисы

  • Президент Трамп подписал указ о запрете мужчинам-трансгендерам участвовать в женских видов спорта, что вызвало контроверсии в обществе.
  • Нововведение может повлиять на летние Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе и оспорится юридическим путем.
  • Тема запрета мужчин-трансгендеров в женских спортивных видах стала популярной среди избирателей в США, привлекая внимание общественности.

Трамп подписал указ о спортивном запрете для мужчин-трансгендеров

Администрация Трампа будет защищать гордые традиции женщин-спортсменок и мы не позволим мужчинам избивать, травмировать и обманывать наших женщин и наших девушек. Теперь женский спорт будет только женским, — сказал Трамп перед подписанием указа в Белом доме 5 февраля.

Он напомнил, что считает гендерную политику предыдущей администрации "воинственной трансгендерной идеологией".

По информации Трампа, "мужчины, выдавая себя за девушек, украли более 3500 побед" и "вторглись более чем на 11 тыс соревнований, предназначенных для женщин".

Он привел примеры велосипедистов и паверлифтеров, которые побеждали "выдавая себя за женщину".

Но все это заканчивается сегодня, сказал Трамп, потому что этим указом война с женским спортом закончилась.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Нововведение повлияет на летние Олимпийские игры-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе, отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт накануне подписания указа.

Президент действительно ожидает, что Олимпийский комитет и Национальная университетская легкоатлетическая ассоциация (NCAA) больше не будут разрешать мужчинам участвовать в женских видах спорта.

Она также отметила, что Трамп ожидает "очень публичную кампанию давления на эти организации", чтобы заставить их "делать правильные вещи для женщин и девушек по всей стране".

Левитт добавила, что президент США намерен встретиться с пострадавшими от того, что такое решение не было принято в стране ранее.

Указ есть к «немедленному исполнению» по всей стране. Он угрожает прекращением федерального финансирования любой школы, позволяющей трансгендерным женщинам или девушкам участвовать в спортивных соревнованиях, предназначенных для женщин.

Как отмечает Reuters, ожидается, что указ будет обжалован юридическим путем. Количество спортсменов, относящихся к указу, составляет незначительную цифру.

Президент Национальной ассоциации университетской легкой атлетики сказал в декабре, что ему известно о менее 10 трансгендерных спортсменах среди 520 тыс спортсменов, соревнующихся в 1100 университетах-членах ассоциации.

Однако эта тема популярна среди избирателей, которые приветствовали аплодисментами упоминания Трампа о запрете трансгендерных спортсменов на своих предвыборных митингах. Он неоднократно показывал телевизионную рекламу, в которой критиковал разрешение трансгендерным женщинам и девушкам соревноваться в женских видах спорта.

Опросы показали, что большинство американцев выступают против того, чтобы трансгендерные спортсмены соревновались вместе со статьей, к которой они не относятся биологически.

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