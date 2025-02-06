Трамп запретил мужчинам-трансгендерам соревноваться в женских видах спорта

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрещении биологическим мужчинам участвовать в спортивных соревнованиях наравне с женщинами.
Главные тезисы
- Президент Трамп подписал указ о запрете мужчинам-трансгендерам участвовать в женских видов спорта, что вызвало контроверсии в обществе.
- Нововведение может повлиять на летние Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе и оспорится юридическим путем.
- Тема запрета мужчин-трансгендеров в женских спортивных видах стала популярной среди избирателей в США, привлекая внимание общественности.
Трамп подписал указ о спортивном запрете для мужчин-трансгендеров
Он напомнил, что считает гендерную политику предыдущей администрации "воинственной трансгендерной идеологией".
По информации Трампа, "мужчины, выдавая себя за девушек, украли более 3500 побед" и "вторглись более чем на 11 тыс соревнований, предназначенных для женщин".
Он привел примеры велосипедистов и паверлифтеров, которые побеждали "выдавая себя за женщину".
Нововведение повлияет на летние Олимпийские игры-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе, отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт накануне подписания указа.
Президент действительно ожидает, что Олимпийский комитет и Национальная университетская легкоатлетическая ассоциация (NCAA) больше не будут разрешать мужчинам участвовать в женских видах спорта.
Она также отметила, что Трамп ожидает "очень публичную кампанию давления на эти организации", чтобы заставить их "делать правильные вещи для женщин и девушек по всей стране".
Левитт добавила, что президент США намерен встретиться с пострадавшими от того, что такое решение не было принято в стране ранее.
Как отмечает Reuters, ожидается, что указ будет обжалован юридическим путем. Количество спортсменов, относящихся к указу, составляет незначительную цифру.
Президент Национальной ассоциации университетской легкой атлетики сказал в декабре, что ему известно о менее 10 трансгендерных спортсменах среди 520 тыс спортсменов, соревнующихся в 1100 университетах-членах ассоциации.
Однако эта тема популярна среди избирателей, которые приветствовали аплодисментами упоминания Трампа о запрете трансгендерных спортсменов на своих предвыборных митингах. Он неоднократно показывал телевизионную рекламу, в которой критиковал разрешение трансгендерным женщинам и девушкам соревноваться в женских видах спорта.
Опросы показали, что большинство американцев выступают против того, чтобы трансгендерные спортсмены соревновались вместе со статьей, к которой они не относятся биологически.
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