Трамп заборонив чоловікам-трансгендерам брати участь у жіночих видах спорту

Президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону біологічним чоловікам брати участь у спортивних змаганнях на рівні з жінками.

Трамп підписав указ про спортивну заборону для чоловіків-трансгендерів

Адміністрація Трампа буде захищати горді традиції жінок-спортсменок і ми не дозволимо чоловікам бити, травмувати та обманювати наших жінок і наших дівчат. Відтепер жіночий спорт буде тільки жіночим, — сказав Трамп перед підписанням указу у Білому домі 5 лютого. Поширити

Він нагадав, що вважає гендерну політику попередньої адміністрації “войовничою трансгендерною ідеологією”.

За інформацією Трампа, “чоловіки, видаючи себе за дівчат, вкрали понад 3500 перемог” та “вторглися на понад 11 тис змагань, призначених для жінок”.

Він навів приклади велосипедистів та паверліфтерів, які перемагали “видаючи себе за жінку”.

Але все це закінчується сьогодні, — сказав Трамп, — тому що цим указом війна з жіночим спортом закінчилася. Дональд Трамп Президент США

Нововведення вплине на літні Олімпійські ігри-2028, що відбуватимуться у Лос-Анджелесі, наголосила речниця Білого дому Керолайн Левітт напередодні підписання указу.

Президент справді очікує, що Олімпійський комітет і Національна університетська легкоатлетична асоціація (NCAA) більше не дозволятимуть чоловікам брати участь у жіночих видах спорту.

Вона також зауважила, що Трамп очікує “дуже публічну кампанію тиску на ці організації”, щоб змусити їх “робити правильні речі для жінок і дівчат по всій країні”.

Левітт додала, що президент США має намір зустрітися з жінками, які постраждали від того, що таке рішення не було ухвалене у країні раніше.

Указ є до «негайного виконання» по всій країні. Він загрожує припиненням федерального фінансування будь-якої школи, яка дозволяє трансгендерним жінкам або дівчатам брати участь у спортивних змаганнях, призначених для жінок. Поширити

Як зауважує Reuters, очікується, що указ буде оскаржений юридичним шляхом. Кількість спортсменів, яких стосуватиметься указ, складає незначну цифру.

Президент Національної асоціації університетської легкої атлетики сказав у грудні, що йому відомо про менш як 10 трансгендерних спортсменів серед 520 тис спортсменів, які змагаються в 1100 університетах-членах асоціації.

Однак ця тема є популярною серед виборців, які вітали оплесками згадки Трампа про заборону трансгендерних спортсменів на своїх передвиборчих мітингах. Він неодноразово показував телевізійну рекламу, в якій критикував дозвіл трансгендерним жінкам і дівчатам змагатися в жіночих видах спорту.

Опитування показали, що більшість американців виступають проти того, щоб трансгендерні спортсмени змагалися разом зі статтю, до якої вони не належать біологічно.