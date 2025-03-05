Формула-4. 15-річний українець Бондарев розкрив свої цілі
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Спорт
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Формула-4. 15-річний українець Бондарев розкрив свої цілі

Бондаренко
Джерело:  Чемпіон

15-річний український гонщик академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев уперше поділився своїми амбітними планами, які він має намір реалізувати у межах повноцінного сезону в італійській Формулі-4.

Головні тези:

  • Юний українець налаштований на успіх та прагне показати чудова результати в найсильнішій у світі серії F4.
  • Бондарев розповів про партнерів по команді Prema Racing та назвав найсильнішого пілота.

Українець Бондарев продовжує вражати світ

За словами киянина, він налаштований зробити все можливе, щоб потрапити в зіркову п'ятірку загального заліку та здобути перемогу в заліку новачків.

Юний чемпіон звернув увагу на те, що саме італійська F4 вважається найсильнішою у світі за складом команд і пілотів.

Тому я обережно скажу, що буду намагатись потрапити у топ-5 загального заліку та боротись за перемогу у заліку новачків (Rookie).

Олександр Бондарев

Олександр Бондарев

Український пілот Formula-4

Окрім того, юнак розповів про партнерів по команді Prema Racing. За його словами, йдеться про дуже сильний склад.

Бондаренко зізнається, що найсильнішим вважає Кіна Накамура-Берта.

Моя завдання на передсезонні тести — це наблизитись по часу до нього і якщо це вдасться, будуть гарні результати у чемпіонаті, — додав українець.

Як уже згадувалося раніше, італійська Формула-4 розпочнеться вже 2 травня, на Міжнародному автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі.

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