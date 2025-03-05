Формула-4. 15-річний українець Бондарев розкрив свої цілі

15-річний український гонщик академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев уперше поділився своїми амбітними планами, які він має намір реалізувати у межах повноцінного сезону в італійській Формулі-4.
Головні тези:
- Юний українець налаштований на успіх та прагне показати чудова результати в найсильнішій у світі серії F4.
- Бондарев розповів про партнерів по команді Prema Racing та назвав найсильнішого пілота.
Українець Бондарев продовжує вражати світ
За словами киянина, він налаштований зробити все можливе, щоб потрапити в зіркову п'ятірку загального заліку та здобути перемогу в заліку новачків.
Юний чемпіон звернув увагу на те, що саме італійська F4 вважається найсильнішою у світі за складом команд і пілотів.
Окрім того, юнак розповів про партнерів по команді Prema Racing. За його словами, йдеться про дуже сильний склад.
Бондаренко зізнається, що найсильнішим вважає Кіна Накамура-Берта.
Як уже згадувалося раніше, італійська Формула-4 розпочнеться вже 2 травня, на Міжнародному автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі.
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