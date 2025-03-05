Формула-4. 15-річний українець Бондарев розкрив свої цілі

15-річний український гонщик академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев уперше поділився своїми амбітними планами, які він має намір реалізувати у межах повноцінного сезону в італійській Формулі-4.

Українець Бондарев продовжує вражати світ

За словами киянина, він налаштований зробити все можливе, щоб потрапити в зіркову п'ятірку загального заліку та здобути перемогу в заліку новачків.

Юний чемпіон звернув увагу на те, що саме італійська F4 вважається найсильнішою у світі за складом команд і пілотів.

Тому я обережно скажу, що буду намагатись потрапити у топ-5 загального заліку та боротись за перемогу у заліку новачків (Rookie). Олександр Бондарев Український пілот Formula-4

Окрім того, юнак розповів про партнерів по команді Prema Racing. За його словами, йдеться про дуже сильний склад.

Бондаренко зізнається, що найсильнішим вважає Кіна Накамура-Берта.

Моя завдання на передсезонні тести — це наблизитись по часу до нього і якщо це вдасться, будуть гарні результати у чемпіонаті, — додав українець. Поширити

Як уже згадувалося раніше, італійська Формула-4 розпочнеться вже 2 травня, на Міжнародному автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі.