Этап Ф-4 в Имоли. Украинский гонщик Бондарев показал лучший результат в карьере

2 августа в Имоле в рамках пятого этапа сезона-2025 итальянской Формулы-4 состоялась первая гонка, в которой принял участие пилот команды Prema Racing Александр Бондарев.

Бондарев показал лучший результат в карьере на этапе Ф-4 в Имоле

Украинский гонщик провел очень успешную квалификацию и должен был начать заезд со второго места. Однако судьи наказали его потерей двух позиций на старте из-за того, что он замедлился на трассе, когда за ним ехали соперники, чем создал опасную ситуацию.

В результате Александр стартовал четвертым, сразу за победителем квалификации Габриэлем Гомезом с US Racing и двумя своими напарниками по Prema Racing Кимом Накамура-Бертой и Салимом Ханной.

Бондарев ярко приступил к гонке, а впереди Ханна обошел Накамура-Берту. Александр постоянно держал соперников в напряжении. Однако всего через 2,5 минуты сзади произошла авария двух пилотов одной команды, которая привела к выезду машины безопасности.

На рестарте никто из лидирующей группы гонщиков не сменил позиций. После экватора гоночного времени на трассе снова появилась машина безопасности. Поделиться

За 5 минут до конца гонки состоялся второй рестарт, во время которого Александр пошел в атаку на Накамура-Берту, но безуспешно. На украинца уже наседал Рено Франко из PHM Racing. Бондареву помогло то, что сам Франко оказался под атакой со стороны соперников.

В итоге первую гонку пятого этапа Ф-4 Александр Бондарев завершил на четвертом месте, что стало новым лучшим результатом в карьере 16-летнего украинца. Александр превзошел свое достижение второй гонки в Мизано, где он финишировал шестым.

Среди новичков Бондарев стал вторым, уступив только Салиму Ханни. Они оба оказались на подиуме новичков, где к ним присоединился еще один представитель Prema Racing, а именно Ньюман Чи.

Напомним, что сегодня, 2 августа, в Имоле состоится вторая гонка пятого этапа итальянской Формулы-4. Старт заезда намечен на 19:40 по киевскому времени. Там Александр Бондарев будет стартовать со второй позиции.

Отметим, что завтра, 3 августа, пройдет третья гонка, которую Александр Бондарев начнет с поула.