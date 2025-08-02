Етап Ф-4 в Імолі. Український гонщик Бондарев показав найкращий результат у кар'єрі
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Етап Ф-4 в Імолі. Український гонщик Бондарев показав найкращий результат у кар'єрі

Бондарев
Джерело:  Champion

2 серпня в Імолі у межах п'ятого етапу сезону-2025 італійської Формули-4 відбулася перша гонка, у якій узяв участь пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев.

Головні тези:

  • Український гонщик Олександр Бондарев показав найкращий результат у кар'єрі на етапі Ф-4 в Імолі, фінішувавши четвертим у першій гонці п'ятого етапу сезону-2025.
  • Бондареву допомогла активна гра на трасі, але після двох виїздів машини безпеки вибороти кращий результат не вдалося.
  • Українець посів друге місце серед новачків, виправивши свій результат з попередніх гонок/

Бондарев показав найкращий результат у кар'єрі на етапі Ф-4 в Імолі

Український гонщик провів дуже успішну кваліфікацію та мав розпочати заїзд з другого місця. Проте судді покарали його втратою двох позицій на старті через те, що він сповільнився на трасі коли за ним їхали суперники, чим створив небезпечну ситуацію.

У результаті цього Олександр стартував четвертим, одразу за переможцем кваліфікації Габріелем Гомезом з US Racing та двома своїми напарниками по Prema Racing Кімом Накамура-Бертою та Салімом Ханною.

Бондарев яскраво розпочав гонку, а попереду Ханна обійшов Накамура-Берту. Олександр постійно тримав суперників у напрузі. Проте всього через 2,5 хвилини позаду відбулася аварія двох пілотів однієї команди, яка призвела до виїзду машини безпеки.

На рестарті ніхто з лідируючої групи гонщиків не змінив позицій. Після екватору гоночного часу на трасі знову з'явилася машина безпеки.

За 5 хвилин до кінця гонки відбувся другий рестарт, під час якого Олександр пішов у атаку на Накамура-Берту, але безуспішно. Натомість на українця вже насідав Рено Франко з PHM Racing. Бондареву допомогло те, що сам Франко опинився під атакою з боку суперників.

У підсумку першу гонку п'ятого етапу Ф-4 Олександр Бондарев завершив на четвертому місці, що стало новий найкращим результатом у кар'єрі 16-річного українця. Олександр перевершив своє досягнення другої гонки в Мізано, де він фінішував шостим.

Серед новачків Бондарев став другим, поступившись тільки Саліму Ханні. Вони обидва опинилися на подіумі новачків, де до них доєднався ще один представник Prema Racing, а саме Ньюман Чі.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 серпня, в Імолі відбудеться друга гонка п'ятого етапу італійської Формули-4. Старт заїзду запланований на 19:40 за київським часом. Там Олександр Бондарев стартуватиме з другої позиції.

Зазначимо, що завтра, 3 серпня, проходитиме третя гонка, яку Олександр Бондарев розпочне з поулу.

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