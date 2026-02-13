16-річний українець Бондарев здобув історичну перемогу на UAE4 — відео
Категорія
Спорт
Дата публікації

16-річний українець Бондарев здобув історичну перемогу на UAE4 — відео

Новий тріумф Бондарева - як це було
Джерело:  online.ua

Український пілот Олександр Бондарев став першим чемпіоном формульної серії з України. Цього разу йому вдалося підкорити UAE4. 

Головні тези:

  • Суперником Бондарева в боротьбі за перше місце був французький пілот Енді Консані.
  • У найближчому майбутньому українець потішить фанатів своєю появою на італійській Формулі-4.

Новий тріумф Бондарева — як це було

Що важливо розуміти, UAE4 Series — це гоночна серія Формули-4, що проходить в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка є неофіційною (несертифікованою FIA) наступницею чемпіонату Близького Сходу Формули-4.

Під час фінальної гонки етапу в Катарі Олександр Бондарев добрався до фінішу п'ятим, однак цього виявилося цілком достатньо, щоб зберегти перше місце в загальному заліку.

Його головним суперником був французький пілот Енді Консані, якому вдалося виграти дві гонки на трасі Лусаїл. Він здобув другу сходинку у рейтингу найкращих.

Олександр Бондарев, який виступає за індійський колектив Mumbai Falcons, виграв 4 гонки у чемпіонаті UAE4, ставши найкращим за цим показником пілотом — 3 перемоги на рахунку Консані.

Варто зазначити, що вже навесні 2026 року юний український пілот продемонструє свою майстерність в італійській Формулі-4 — він представить команду Prema Racing.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
16-річний українець Бондарев уперше виграв гонку Формули-4 — відео
Бондарев вкотре продемонстрував свої вміння
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українець Бондарев подіумом закрив сезон в італійській Формулі-4
Бондарєв
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
16-річний українець Бондарев здобув ще одну перемогу на чемпіонаті UAE4 — відео
Бондарев укотре прославив Україну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?