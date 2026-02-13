16-річний українець Бондарев здобув історичну перемогу на UAE4 — відео

Український пілот Олександр Бондарев став першим чемпіоном формульної серії з України. Цього разу йому вдалося підкорити UAE4.

Новий тріумф Бондарева — як це було

Що важливо розуміти, UAE4 Series — це гоночна серія Формули-4, що проходить в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка є неофіційною (несертифікованою FIA) наступницею чемпіонату Близького Сходу Формули-4.

Під час фінальної гонки етапу в Катарі Олександр Бондарев добрався до фінішу п'ятим, однак цього виявилося цілком достатньо, щоб зберегти перше місце в загальному заліку.

Його головним суперником був французький пілот Енді Консані, якому вдалося виграти дві гонки на трасі Лусаїл. Він здобув другу сходинку у рейтингу найкращих.

Олександр Бондарев, який виступає за індійський колектив Mumbai Falcons, виграв 4 гонки у чемпіонаті UAE4, ставши найкращим за цим показником пілотом — 3 перемоги на рахунку Консані.

Варто зазначити, що вже навесні 2026 року юний український пілот продемонструє свою майстерність в італійській Формулі-4 — він представить команду Prema Racing.