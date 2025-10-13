Українець Бондарев подіумом закрив сезон в італійській Формулі-4

Бондарєв виборов бронзу у фінішній гонці сезону Формули-4

На рівні італійської Формули-4 український пілот провів дебютний сезон, змагаючись у складі італійської команди Prema Racing.

Останній етап серії автоперегонів проходив з 10 по 12 жовтня в італійському Мізано, де пройшли три гонки, а також перенесений заїзд з етапу в Імолі.

У підсумку саме у відкладеній гонці, яка офіційно закривала сезон-2025 в італійській Формулі-4, Бондарев фінішував на подіумі — посів третє місце.

Це були хороші вихідні, особливо в порівнянні з останніми двома. Темп усієї команди був дуже високим цими вихідними, і я дуже вдячний їм за всю важку роботу протягом року. Завершити вікенд на подіумі, коли Кін [Накамура Берта] переміг, чудово, я думаю, це дійсно підкреслює всю роботу, яку ми зробили протягом сезону, — додав пілот.

Загалом у сезоні Бондарев мав п'ять фінішів у вісімці, зокрема двічі заїхав на подіум. Окрім третього місця в останній гонці сезону, уперше в кар'єрі виграв гонку Формули-4 — на четвертому етапі серії в італійській Імолі.

У загальному заліку пілотів Бондарев завершив сезон на 10-му місці з доробком у 89 очок. Рейтинг очолив партнер по команді українця, японець Кін Накамура Берта. Також Бондарев завершив перший повноцінний сезон Італійської Формули-4 третім в рейтингу новачків.

Prema Racing українця здобула перемогу в загальному заліку команд із 825 очками. Друге місце із відставанням у 278 очок посіла US Racing.