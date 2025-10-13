Українець Бондарев подіумом закрив сезон в італійській Формулі-4

16-річний український пілот Формули-4 Олександр Бондарев заїхав на подіум в останній гонці сезону-2025.
Головні тези:
- Український пілот Олександр Бондарев отримав бронзу в останній гонці сезону-2025 італійської Формули-4.
- Завдяки успіхам на трасі та високому темпу команди Prema Racing, Бондарев закрив сезон на 10-му місці з 89 очками в загальному заліку пілотів.
- Олександр Бондарев виграв гонку Формули-4 на етапі в італійській Імолі, а також показав стабільні результати протягом сезону.
Бондарєв виборов бронзу у фінішній гонці сезону Формули-4
На рівні італійської Формули-4 український пілот провів дебютний сезон, змагаючись у складі італійської команди Prema Racing.
Останній етап серії автоперегонів проходив з 10 по 12 жовтня в італійському Мізано, де пройшли три гонки, а також перенесений заїзд з етапу в Імолі.
У підсумку саме у відкладеній гонці, яка офіційно закривала сезон-2025 в італійській Формулі-4, Бондарев фінішував на подіумі — посів третє місце.
Загалом у сезоні Бондарев мав п'ять фінішів у вісімці, зокрема двічі заїхав на подіум. Окрім третього місця в останній гонці сезону, уперше в кар'єрі виграв гонку Формули-4 — на четвертому етапі серії в італійській Імолі.
У загальному заліку пілотів Бондарев завершив сезон на 10-му місці з доробком у 89 очок. Рейтинг очолив партнер по команді українця, японець Кін Накамура Берта. Також Бондарев завершив перший повноцінний сезон Італійської Формули-4 третім в рейтингу новачків.
Prema Racing українця здобула перемогу в загальному заліку команд із 825 очками. Друге місце із відставанням у 278 очок посіла US Racing.
Бондарев є пілотом академії "Вільямс", команди світової першості Формули-1, до якої приєднався у вересні 2023 року.
