Украинец Бондарев подиумом закрыл сезон в итальянской Формуле-4
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинец Бондарев подиумом закрыл сезон в итальянской Формуле-4

Бондарев
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

16-летний украинский пилот Формулы-4 Александр Бондарев въехал на подиум в последней гонке сезона-2025.

Главные тезисы

  • Александр Бондарев выступал за итальянскую команду Prema Racing, завершив сезон на 10 месте с 89 очками в общем зачете пилотов.
  • В итоге сезона Бондарев выиграл гонку на этапе в Имоле и завоевал бронзу в финишной гонке, продемонстрировав высокий уровень мастерства.
  • Украинец показал отличные результаты, став третьим в рейтинге новичков и помог команде Prema Racing победить в общем зачете среди команд.

Бондарев завоевал бронзу в финишной гонке сезона Формулы-4

На уровне итальянской Формулы-4 украинский пилот провел дебютный сезон, соревнуясь в составе итальянской команды Prema Racing.

Последний этап серии автогонок проходил с 10 по 12 октября в итальянском Мизано, где прошли три гонки, а также перенесен заезд с этапа в Имоле.

В итоге именно в отложенной гонке, официально закрывавшей сезон-2025 в итальянской Формуле-4, Бондарев финишировал на подиуме — занял третье место.

Это были хорошие выходные, особенно по сравнению с последними двумя. Темп всей команды был очень высоким в эти выходные, и я очень благодарен им за всю тяжелую работу в течение года. Завершить уикенд на подиуме, когда Кин [Накамура Берта] победил, отлично, я думаю, это действительно подчеркивает всю работу, которую мы проделали в течение сезона, — добавил пилот.

Всего в сезоне у Бондарева было пять финишей в восьмерке, в том числе дважды заехал на подиум. Помимо третьего места в последней гонке сезона впервые в карьере выиграл гонку Формулы-4 — на четвертом этапе серии в итальянской Имоле.

В общем зачете пилотов Бондарев завершил сезон на 10-м месте с наследием в 89 очков. Рейтинг возглавил партнер по команде украинца японец Кин Накамура Берта. Также Бондарев завершил первый полноценный сезон Итальянской Формулы-4 третьим в рейтинге новичков.

Prema Racing украинца одержала победу в общем зачете команд с 825 очками. Второе место с отставанием в 278 очков заняла US Racing.

Бондарев является пилотом академии Уильямс, команды мирового первенства Формулы-1, к которой присоединился в сентябре 2023 года.

