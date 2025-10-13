Украинец Бондарев подиумом закрыл сезон в итальянской Формуле-4

16-летний украинский пилот Формулы-4 Александр Бондарев въехал на подиум в последней гонке сезона-2025.
Главные тезисы
- Александр Бондарев выступал за итальянскую команду Prema Racing, завершив сезон на 10 месте с 89 очками в общем зачете пилотов.
- В итоге сезона Бондарев выиграл гонку на этапе в Имоле и завоевал бронзу в финишной гонке, продемонстрировав высокий уровень мастерства.
- Украинец показал отличные результаты, став третьим в рейтинге новичков и помог команде Prema Racing победить в общем зачете среди команд.
Бондарев завоевал бронзу в финишной гонке сезона Формулы-4
На уровне итальянской Формулы-4 украинский пилот провел дебютный сезон, соревнуясь в составе итальянской команды Prema Racing.
Последний этап серии автогонок проходил с 10 по 12 октября в итальянском Мизано, где прошли три гонки, а также перенесен заезд с этапа в Имоле.
В итоге именно в отложенной гонке, официально закрывавшей сезон-2025 в итальянской Формуле-4, Бондарев финишировал на подиуме — занял третье место.
Всего в сезоне у Бондарева было пять финишей в восьмерке, в том числе дважды заехал на подиум. Помимо третьего места в последней гонке сезона впервые в карьере выиграл гонку Формулы-4 — на четвертом этапе серии в итальянской Имоле.
В общем зачете пилотов Бондарев завершил сезон на 10-м месте с наследием в 89 очков. Рейтинг возглавил партнер по команде украинца японец Кин Накамура Берта. Также Бондарев завершил первый полноценный сезон Итальянской Формулы-4 третьим в рейтинге новичков.
Prema Racing украинца одержала победу в общем зачете команд с 825 очками. Второе место с отставанием в 278 очков заняла US Racing.
Бондарев является пилотом академии Уильямс, команды мирового первенства Формулы-1, к которой присоединился в сентябре 2023 года.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-