16-річний українець Бондарев здобув ще одну перемогу на чемпіонаті UAE4 — відео

Український пілот Олександр Бондарев зміг успішно фінішувати перешим в межах першої гонки другого етапу UAE4 в Абу-Дабі. Це ще одна гучна перемога для 16-річного гонщика.

Бондарев знову прославив Україну

Попри те, що юний гонщик стартував другим, це не завадило йому доволі швидко вирватися вперед, а також зберегти лідерську позицію аж до фінішу.

Варто також зазначити, що наприкінці гонки через аварію з'явилися жовті прапори, тому заїзд завершився під машиною безпеки.

Головний конкурент Олександра у загальному за ліку Енді Консані фінішував другим.

Що важливо розуміти, для 16-річного україця ця перемога стала другою з чотирьох, що відбулись в межах чемпіонату UAE4.

25 січня Бондарев повинен провести ще два заїзди в Абу-Дабі.

У другій гонці етапу Бондарев стартуватиме 10-м через реверсивну решітку, а ось у третьому заїзді Олександр розпочинатиме з першої стартової позиції через успішну кваліфікацію. Поширити

Варто також нагадати, що UAE4 є несертифікованою FIA серією перегонів, яка стала наступницею чемпіонату Середнього Сходу Формули-4.