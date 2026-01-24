16-річний українець Бондарев здобув ще одну перемогу на чемпіонаті UAE4 — відео

Український пілот Олександр Бондарев зміг успішно фінішувати перешим в межах першої гонки другого етапу UAE4 в Абу-Дабі. Це ще одна гучна перемога для 16-річного гонщика.
Головні тези:
- Олександр Бондарев — український пілот Formula-4 у складі професійної команди Prema Racing.
- Наступні два заїзди в Абу-Дабі він проведе вже 25 січня.
Бондарев знову прославив Україну
Попри те, що юний гонщик стартував другим, це не завадило йому доволі швидко вирватися вперед, а також зберегти лідерську позицію аж до фінішу.
Варто також зазначити, що наприкінці гонки через аварію з'явилися жовті прапори, тому заїзд завершився під машиною безпеки.
Головний конкурент Олександра у загальному за ліку Енді Консані фінішував другим.
Що важливо розуміти, для 16-річного україця ця перемога стала другою з чотирьох, що відбулись в межах чемпіонату UAE4.
25 січня Бондарев повинен провести ще два заїзди в Абу-Дабі.
Варто також нагадати, що UAE4 є несертифікованою FIA серією перегонів, яка стала наступницею чемпіонату Середнього Сходу Формули-4.
