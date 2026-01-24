16-летний украинец Бондарев одержал еще одну победу на чемпионате UAE4 — видео
16-летний украинец Бондарев одержал еще одну победу на чемпионате UAE4 — видео

Бондарев снова прославил Украину
Источник:  Чемпион

Украинский пилот Александр Бондарев смог успешно финишировать первым в рамках первой гонки второго этапа UAE4 в Абу-Даби. Это еще одна громкая победа для 16-летнего гонщика.

  • Александр Бондарев – украинский пилот Formula-4 в составе профессиональной команды Prema Racing.
  • Следующие два заезда в Абу-Даби он проведет уже 25 января.

Бондарев снова прославил Украину

Несмотря на то, что юный гонщик стартовал вторым, это не помешало ему быстро вырваться вперед, а также сохранить лидерскую позицию вплоть до финиша.

Стоит отметить, что в конце гонки из-за аварии появились желтые флаги, поэтому заезд завершился под машиной безопасности.

Главный конкурент Александра в общем зачете Энди Консани финишировал вторым.

Что важно понимать, для 16-летнего украинца эта победа стала второй из четырех в рамках чемпионата UAE4.

25 января Бондарев должен провести еще два заезда в Абу-Даби.

Во второй гонке этапа Бондарев будет стартовать 10-м из-за реверсивной решетки, а вот в третьем заезде Александр будет начинать с первой стартовой позиции из-за успешной квалификации.

Следует также напомнить, что UAE4 является несертифицированной FIA серией гонки, которая стала преемницей чемпионата Среднего Востока Формулы-4.

