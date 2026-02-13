16-летний украинец Бондарев одержал историческую победу на UAE4 — видео
16-летний украинец Бондарев одержал историческую победу на UAE4 — видео

Новый триумф Бондарева – как это было
Источник:  online.ua

Украинский пилот Александр Бондарев стал первым чемпионом формульной серии Украины. В этот раз ему удалось покорить UAE4.

Главные тезисы

  • Несмотря на пятое место в финальной гонке, Бондарев смог сохранить первое место в общем зачете.
  • В ближайшем будущем украинец снова порадует фанатов на Формуле-4 с командой Prema Racing.

Новый триумф Бондарева — как это было

Что важно понимать, UAE4 Series — это гоночная серия Формулы-4, которая является неофициальной (несертифицированной FIA) преемницей чемпионата Ближнего Востока Формулы-4.

В ходе финальной гонки этапа в Катаре Александр Бондарев добрался до финиша пятым, однако этого оказалось вполне достаточно, чтобы сохранить первое место в общем зачете.

Его главным соперником был французский пилот Энди Консани, которому удалось выиграть две гонки на трассе Лусаил. Он получил второе место в рейтинге лучших.

Александр Бондарев, выступающий за индийский коллектив Mumbai Falcons, выиграл 4 гонки в чемпионате UAE4, став лучшим по этому показателю пилотом — 3 победы на счету Консани.

Стоит отметить, что уже весной 2026 года юный украинский пилот продемонстрирует свое мастерство в итальянской Формуле-4 — он представит команду Prema Racing.

