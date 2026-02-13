16-летний украинец Бондарев одержал историческую победу на UAE4 — видео

Украинский пилот Александр Бондарев стал первым чемпионом формульной серии Украины. В этот раз ему удалось покорить UAE4.
Главные тезисы
- Несмотря на пятое место в финальной гонке, Бондарев смог сохранить первое место в общем зачете.
- В ближайшем будущем украинец снова порадует фанатов на Формуле-4 с командой Prema Racing.
Новый триумф Бондарева — как это было
Что важно понимать, UAE4 Series — это гоночная серия Формулы-4, которая является неофициальной (несертифицированной FIA) преемницей чемпионата Ближнего Востока Формулы-4.
В ходе финальной гонки этапа в Катаре Александр Бондарев добрался до финиша пятым, однако этого оказалось вполне достаточно, чтобы сохранить первое место в общем зачете.
Его главным соперником был французский пилот Энди Консани, которому удалось выиграть две гонки на трассе Лусаил. Он получил второе место в рейтинге лучших.
Стоит отметить, что уже весной 2026 года юный украинский пилот продемонстрирует свое мастерство в итальянской Формуле-4 — он представит команду Prema Racing.
