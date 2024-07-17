18 липня графіки відключень електроенергії в Україні діятимуть цілодобово

18 липня графіки відключення електроенергії застосовуватимуться протягом всієї доби. Це пов'язано зі збільшенням попиту через спеку.

У вечірні години 18 липня діятимуть жорсткі графіки відключень світла

Завтра, 18 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби.

Водночас у період з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. А у період з 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 - три черги.

Найбільше відключень буде ввечері, з 16:00 до 22:00 обленерго залучать чотири черги відключень одночасно. Поширити

Відключення світла в Україні

У ніч на 16 липня в Україні вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це дефіцит енергії в системі збільшився.

Це призвело до застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Поширити

Вранці 17 липня енергетики повернули в роботу обладнання, яке виходило з ладу.