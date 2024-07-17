18 липня графіки відключень електроенергії в Україні діятимуть цілодобово

18 липня графіки відключення електроенергії застосовуватимуться протягом всієї доби. Це пов'язано зі збільшенням попиту через спеку.
Головні тези:
- Графіки відключень електроенергії в Україні 18 липня будуть діяти цілодобово через збільшений попит на електроенергію через спеку.
- У період з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень, з 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 - три черги, а ввечері, з 16:00 до 22:00 - чотири черги.
- Аварійне відключення електроенергії в областях України 16 липня було пов'язане з виходом з ладу обладнання на енергооб'єкті, що призвело до дефіциту енергії в системі.
- Уранці 17 липня енергетики відновили роботу обладнання, яке вийшло з ладу, уникнувши подібних ситуацій у майбутньому.
- Планові відключення електроенергії в Україні регулярно проводяться з метою запобігання аварій та забезпечення надійності електропостачання.
У вечірні години 18 липня діятимуть жорсткі графіки відключень світла
Завтра, 18 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби.
Водночас у період з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. А у період з 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 - три черги.
Відключення світла в Україні
У ніч на 16 липня в Україні вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це дефіцит енергії в системі збільшився.
Вранці 17 липня енергетики повернули в роботу обладнання, яке виходило з ладу.
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