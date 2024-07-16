Як відключатимуть світло в Україні 17 липня — графіки

17 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.
Головні тези:
- Споживачі областей будуть розділені на 6 черг (груп), з обмеженнями до трьох та чотирьох черг, охоплюючи відповідно 50% та 70% споживачів.
- Очікується зменшення обсягу обмежень у серпні, за умови відсутності нових російських ударів, пов'язаних із відновленням деяких енергетичних об'єктів.
- На ситуацію з енергопостачанням також буде впливати інтенсивність обстрілів та успішність протидії російським атакам на військові об'єкти України.
Як діятимуть графіки відключення 17 липня
Зазначається, що 17 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби.
Однак у період з 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.
У період з 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги. А ось ввечері, з 17:00 до 22:00, під час піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно.
Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Що відомо про очікування на покращення ситуації з відключеннями світла у серпні
За її словами, на ситуацію з енергопостачанням взимку також впливатиме низка факторів.
інтенсивність обстрілів та успішність протидії російським атакам з боку Сил оборони;
кількість обладнання, яке вдасться відновити на українських електростанціях.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-