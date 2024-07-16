Як відключатимуть світло в Україні 17 липня — графіки

Як діятимуть графіки відключення 17 липня

Зазначається, що 17 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби.

Однак у період з 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

У період з 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги. А ось ввечері, з 17:00 до 22:00, під час піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно.

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Що відомо про очікування на покращення ситуації з відключеннями світла у серпні

В серпні має трохи зменшитися обсяг обмежень. Це пов'язано з тим, що деякі енергетичні об'єкти повернуться в роботу після планових ремонтів. Звісно, якщо не буде нових російських ударів, — пояснює речниця “Укренерго”. Поширити

За її словами, на ситуацію з енергопостачанням взимку також впливатиме низка факторів.