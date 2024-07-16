Как будут отключать свет в Украине 17 июля — графики

17 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.

Как будут действовать графики отключения 17 июля

Отмечается, что 17 июля меры по ограничению потребления будут действовать в течение суток.

Однако в период с 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений.

В период с 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди. А вот вечером, с 17:00 до 22:00 , во время пика потребления будут задействованы четыре очереди отключений одновременно.

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.

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В августе должно немного уменьшиться объем ограничений. Это связано с тем, что некоторые энергетические объекты вернутся после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов, — объясняет представитель Укрэнерго. Поделиться

По ее словам, на ситуацию с энергоснабжением зимой также будут влиять ряд факторов.