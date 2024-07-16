Как будут отключать свет в Украине 17 июля — графики

17 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.
Главные тезисы
- Потребители разделены на 6 групп, в зависимости от принадлежности к критической инфраструктуре, и подвергаются отключениям согласно установленным графикам.
- Ожидается, что в августе объем ограничений на электроэнергию немного уменьшится из-за возвращения некоторых объектов после ремонтов.
- Ситуацию с энергоснабжением зимой будут влиять ряд факторов, включая обстрелы, противодействие российским атакам и восстановление оборудования на электростанциях.
Как будут действовать графики отключения 17 июля
Отмечается, что 17 июля меры по ограничению потребления будут действовать в течение суток.
Однако в период с 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений.
В период с 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди. А вот вечером, с 17:00 до 22:00 , во время пика потребления будут задействованы четыре очереди отключений одновременно.
Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Что известно об ожиданиях улучшения ситуации с отключениями света в августе
По ее словам, на ситуацию с энергоснабжением зимой также будут влиять ряд факторов.
интенсивность обстрелов и успешность противодействия русским атакам со стороны Сил обороны;
количество оборудования, которое получится восстановить на украинских электростанциях.
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