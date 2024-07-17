18 июля графики отключений электроэнергии в Украине будут действовать круглосуточно

18 июля графики отключения электроэнергии будут применяться в течение всех суток. Это связано с увеличением спроса из-за жары.

В вечерние часы 18 июля будут действовать жесткие графики отключений света

Завтра, 18 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток.

В то же время в период с 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений. А в период с 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди.

Больше отключений будет вечером, с 16:00 до 22:00 облэнерго привлекут четыре очереди отключений одновременно. Поделиться

Отключение света в Украине

В ночь на 16 июля в Украине вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов, поэтому дефицит энергии в системе увеличился.

Это привело к применению аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях. Поделиться

Утром 17 июля энергетики вернули в работу выходящее из строя оборудование.