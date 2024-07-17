18 июля графики отключений электроэнергии в Украине будут действовать круглосуточно

18 июля графики отключения электроэнергии будут применяться в течение всех суток. Это связано с увеличением спроса из-за жары.
Главные тезисы
- Плановые отключения проводятся 18 июля для предотвращения аварий и обеспечения надежности электроснабжения в условиях повышенного спроса.
- Аварийное отключение света 16 июля было вызвано выходом из строя оборудования, что привело к дефициту энергии.
- Энергетики восстановили работу оборудования утром 17 июля, снизив риск подобных ситуаций в будущем.
- 18 июля вечером наибольшее количество отключений света запланировано с 16:00 до 22:00, используют четыре очереди отключений одновременно.
В вечерние часы 18 июля будут действовать жесткие графики отключений света
Завтра, 18 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток.
В то же время в период с 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений. А в период с 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди.
Отключение света в Украине
В ночь на 16 июля в Украине вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов, поэтому дефицит энергии в системе увеличился.
Утром 17 июля энергетики вернули в работу выходящее из строя оборудование.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-