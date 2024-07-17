18 июля графики отключений электроэнергии в Украине будут действовать круглосуточно
Категория
Экономика
Дата публикации

18 июля графики отключений электроэнергии в Украине будут действовать круглосуточно

Свет
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Источник:  Укрэнерго

18 июля графики отключения электроэнергии будут применяться в течение всех суток. Это связано с увеличением спроса из-за жары.

Главные тезисы

  • Плановые отключения проводятся 18 июля для предотвращения аварий и обеспечения надежности электроснабжения в условиях повышенного спроса.
  • Аварийное отключение света 16 июля было вызвано выходом из строя оборудования, что привело к дефициту энергии.
  • Энергетики восстановили работу оборудования утром 17 июля, снизив риск подобных ситуаций в будущем.
  • 18 июля вечером наибольшее количество отключений света запланировано с 16:00 до 22:00, используют четыре очереди отключений одновременно.

В вечерние часы 18 июля будут действовать жесткие графики отключений света

Завтра, 18 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток.

В то же время в период с 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений. А в период с 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди.

Больше отключений будет вечером, с 16:00 до 22:00 облэнерго привлекут четыре очереди отключений одновременно.

Отключение света в Украине

В ночь на 16 июля в Украине вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов, поэтому дефицит энергии в системе увеличился.

Это привело к применению аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Утром 17 июля энергетики вернули в работу выходящее из строя оборудование.

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