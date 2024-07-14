В Укрэнерго обнародовали графики отключений света на 15 июля
Категория
Украина
Дата публикации

В Укрэнерго обнародовали графики отключений света на 15 июля

Энергосистема Украины
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Источник:  Укрэнерго

По информации НЭК "Укрэнерго", в понедельник, 15 июля, графики отключений света в Украине будут применяться в течение всех суток.

Главные тезисы

  • Графики отключений света будут применяться в Украине на протяжении всего 15 июля, с высокой вероятностью использования светло-серых зон в Киеве и других областях.
  • Минэнерго планирует увеличить импорт электроэнергии из стран ЕС для улучшения ситуации в энергосистеме Украины.
  • С целью улучшения состояния энергосистемы предусмотрено уменьшение объемов отключений света с 20 июля.
  • Осенью ожидается рост объемов импорта электроэнергии из Европы, что поможет балансировать энергосистему Украины.
  • Сложная ситуация с дефицитом в энергосистеме Украины требует увеличения технических возможностей импорта электроэнергии.

Как будут действовать графики отключения света в Украине в понедельник, 15 июля

В сообщении Укрэнерго отмечается, что с 16:00 до 24:00 будут применяться 4 очереди отключений света одновременно.

В другие часы будут действовать три очереди отключений.

В ДТЭК добавляют, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений. Они возможны тоже на протяжении всех суток.

В Минэнерго надеются на увеличение импорта электроэнергии из ЕС

По словам замглавы Минэнерго Светланы Гринчук, в ведомстве рассчитывают на увеличение объемов импорта электроэнергии из стран ЕС осенью.

В Украине ожидают улучшения ситуации в энергосистеме
Энергосистема Украины

Очень надеемся, что к осени мы уже будем увеличены мощности, чтобы мы могли импортировать больше электроэнергии. Потому что это существенный инструмент балансировки нашей энергосистемы, в том числе, - отметила Гринчук.

Она пояснила, что в Минэнерго постоянно работают по увеличению технической возможности импорта электроэнергии из соседних европейских стран.

Необходимо понимать, что любое производство электроэнергии в других странах будет все равно упираться в техническую способность пропуска этой электроэнергии, - отмечает Гринчук.

Замминистра также отметила, что ситуация в энергосистеме Украины продолжает быть сложной, и в ней сейчас зафиксирован высокий дефицит.

В то же время, как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, ситуация в энергосистеме Украины должна улучшиться уже где-то в 20 числах июля.

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