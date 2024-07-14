По информации НЭК "Укрэнерго", в понедельник, 15 июля, графики отключений света в Украине будут применяться в течение всех суток.

Как будут действовать графики отключения света в Украине в понедельник, 15 июля

В сообщении Укрэнерго отмечается, что с 16:00 до 24:00 будут применяться 4 очереди отключений света одновременно.

В другие часы будут действовать три очереди отключений.

В ДТЭК добавляют, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений. Они возможны тоже на протяжении всех суток.

В Минэнерго надеются на увеличение импорта электроэнергии из ЕС

По словам замглавы Минэнерго Светланы Гринчук, в ведомстве рассчитывают на увеличение объемов импорта электроэнергии из стран ЕС осенью.

Энергосистема Украины

Очень надеемся, что к осени мы уже будем увеличены мощности, чтобы мы могли импортировать больше электроэнергии. Потому что это существенный инструмент балансировки нашей энергосистемы, в том числе, - отметила Гринчук. Поделиться

Она пояснила, что в Минэнерго постоянно работают по увеличению технической возможности импорта электроэнергии из соседних европейских стран.

Необходимо понимать, что любое производство электроэнергии в других странах будет все равно упираться в техническую способность пропуска этой электроэнергии, - отмечает Гринчук. Поделиться

Замминистра также отметила, что ситуация в энергосистеме Украины продолжает быть сложной, и в ней сейчас зафиксирован высокий дефицит.

В то же время, как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, ситуация в энергосистеме Украины должна улучшиться уже где-то в 20 числах июля.