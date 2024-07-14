По информации НЭК "Укрэнерго", в понедельник, 15 июля, графики отключений света в Украине будут применяться в течение всех суток.
Главные тезисы
- Графики отключений света будут применяться в Украине на протяжении всего 15 июля, с высокой вероятностью использования светло-серых зон в Киеве и других областях.
- Минэнерго планирует увеличить импорт электроэнергии из стран ЕС для улучшения ситуации в энергосистеме Украины.
- С целью улучшения состояния энергосистемы предусмотрено уменьшение объемов отключений света с 20 июля.
- Осенью ожидается рост объемов импорта электроэнергии из Европы, что поможет балансировать энергосистему Украины.
- Сложная ситуация с дефицитом в энергосистеме Украины требует увеличения технических возможностей импорта электроэнергии.
Как будут действовать графики отключения света в Украине в понедельник, 15 июля
В сообщении Укрэнерго отмечается, что с 16:00 до 24:00 будут применяться 4 очереди отключений света одновременно.
В другие часы будут действовать три очереди отключений.
В ДТЭК добавляют, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений. Они возможны тоже на протяжении всех суток.
В Минэнерго надеются на увеличение импорта электроэнергии из ЕС
По словам замглавы Минэнерго Светланы Гринчук, в ведомстве рассчитывают на увеличение объемов импорта электроэнергии из стран ЕС осенью.
Она пояснила, что в Минэнерго постоянно работают по увеличению технической возможности импорта электроэнергии из соседних европейских стран.
Замминистра также отметила, что ситуация в энергосистеме Украины продолжает быть сложной, и в ней сейчас зафиксирован высокий дефицит.
В то же время, как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, ситуация в энергосистеме Украины должна улучшиться уже где-то в 20 числах июля.
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