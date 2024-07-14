В Укренерго оприлюднили графіки відключень світла на 15 липня
Категорія
Україна
Дата публікації

В Укренерго оприлюднили графіки відключень світла на 15 липня

Енергосистема України
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Джерело:  Укренерго

За інформацією НЕК “Укренерго”, у понеділок, 15 липня, графіки відключень світла в Україні застосовуватимуться протягом усієї доби. 

Головні тези:

  • У понеділок, 15 липня, у Україні застосовуватимуться графіки відключень світла протягом усієї доби.
  • Є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень в Києві та інших областях.
  • Міненерго сподівається на збільшення імпорту електроенергії з країн ЄС восени для покращення ситуації в енергосистемі.
  • Зменшення обсягів відключень світла планується на 20 липня з метою поліпшення стану енергосистеми.
  • Ситуація з електроенергією в Україні вимагає посилення технічних можливостей імпорту електрики для балансування системи.

Як діятимуть графіки відключень світла в Україні у понеділок, 15 липня

У повідомленні “Укренерго” зазначається, що з 16:00 до 24:00 застосовуватимуться 4 черги відключень світла одночасно.

В інші години діятимуть три черги відключень.

У ДТЕК додають, що в Києві, Київській, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Вони можливі теж впродовж всієї доби.

В Міненерго сподіваються на збільшення імпорту електроенергії з ЄС

За словами заступниці глави Міненерго Світлани Грінчук, у відомстві розраховують на збільшення обсягів імпорту електроенергії з країн ЄС восени.

В Україні очікують на поліпшення ситуації в енергосистемі
Енергосистема України

Дуже сподіваємося, що на осінь ми вже матимемо збільшені потужності, щоб ми могли імпортувати більше електроенергії. Бо це суттєвий інструмент балансування нашої енергосистеми у тому числі, - зазначила Грінчук.

Вона пояснила, що у Міненерго постійно працюють над збільшенням технічної можливості імпорту електроенергії з сусідніх європейських країн.

Необхідно розуміти, що будь-яке виробництво електроенергії в інших країнах все одно впиратиметься у технічну спроможність пропуску цієї електроенергії, - наголошує Грінчук.

Заступниця міністра також відзначила, що ситуація в енергосистемі України продовжує бути складною, і у ній зараз зафіксовано високий дефіцит.

У то же час, як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ситуація в енергосистемі України має покращитись вже десь у 20 числах липня.

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