За інформацією НЕК “Укренерго”, у понеділок, 15 липня, графіки відключень світла в Україні застосовуватимуться протягом усієї доби.
Головні тези:
- У понеділок, 15 липня, у Україні застосовуватимуться графіки відключень світла протягом усієї доби.
- Є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень в Києві та інших областях.
- Міненерго сподівається на збільшення імпорту електроенергії з країн ЄС восени для покращення ситуації в енергосистемі.
- Зменшення обсягів відключень світла планується на 20 липня з метою поліпшення стану енергосистеми.
- Ситуація з електроенергією в Україні вимагає посилення технічних можливостей імпорту електрики для балансування системи.
Як діятимуть графіки відключень світла в Україні у понеділок, 15 липня
У повідомленні “Укренерго” зазначається, що з 16:00 до 24:00 застосовуватимуться 4 черги відключень світла одночасно.
В інші години діятимуть три черги відключень.
У ДТЕК додають, що в Києві, Київській, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Вони можливі теж впродовж всієї доби.
В Міненерго сподіваються на збільшення імпорту електроенергії з ЄС
За словами заступниці глави Міненерго Світлани Грінчук, у відомстві розраховують на збільшення обсягів імпорту електроенергії з країн ЄС восени.
Вона пояснила, що у Міненерго постійно працюють над збільшенням технічної можливості імпорту електроенергії з сусідніх європейських країн.
Заступниця міністра також відзначила, що ситуація в енергосистемі України продовжує бути складною, і у ній зараз зафіксовано високий дефіцит.
У то же час, як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ситуація в енергосистемі України має покращитись вже десь у 20 числах липня.
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