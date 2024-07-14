За інформацією НЕК “Укренерго”, у понеділок, 15 липня, графіки відключень світла в Україні застосовуватимуться протягом усієї доби.

Як діятимуть графіки відключень світла в Україні у понеділок, 15 липня

У повідомленні “Укренерго” зазначається, що з 16:00 до 24:00 застосовуватимуться 4 черги відключень світла одночасно.

В інші години діятимуть три черги відключень.

У ДТЕК додають, що в Києві, Київській, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Вони можливі теж впродовж всієї доби.

В Міненерго сподіваються на збільшення імпорту електроенергії з ЄС

За словами заступниці глави Міненерго Світлани Грінчук, у відомстві розраховують на збільшення обсягів імпорту електроенергії з країн ЄС восени.

Енергосистема України

Дуже сподіваємося, що на осінь ми вже матимемо збільшені потужності, щоб ми могли імпортувати більше електроенергії. Бо це суттєвий інструмент балансування нашої енергосистеми у тому числі, - зазначила Грінчук. Поширити

Вона пояснила, що у Міненерго постійно працюють над збільшенням технічної можливості імпорту електроенергії з сусідніх європейських країн.

Необхідно розуміти, що будь-яке виробництво електроенергії в інших країнах все одно впиратиметься у технічну спроможність пропуску цієї електроенергії, - наголошує Грінчук. Поширити

Заступниця міністра також відзначила, що ситуація в енергосистемі України продовжує бути складною, і у ній зараз зафіксовано високий дефіцит.

У то же час, як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ситуація в енергосистемі України має покращитись вже десь у 20 числах липня.