2 людини загинули і 6 поранені внаслідок атаки Росії на Краматорськ

19 червня російські загарбники знову завдали ударів по Краматорську, що в Донецькій області. Ця атака обірвала життя щонайменше 2 мирних мешканців регіону.

У Краматорську зросла кількість загиблих

Близько 13:20 глава Донецької ОВА Вадим Філашкін сповістив, що щонайменше одна людина загинула і 3 поранені внаслідок ударів по місту.

За його словами, ворог двічі завдава ударів по Краматорську та влучили поблизу багатоповерхівки та автомайданчика.

Поранені отримують необхідну медичну допомогу, двоє з них перебувають у важкому стані. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо. Росіяни продовжують воювати із цивільними, бо не здатні воювати з військом. Вадим Філашкін Глава Донецької ОВА

Вже о 15:17 він офіційно підтвердив, що кількість жертв та потерпілих зросла.

Так, згідно з останніми даними, наразі відомо до 2 загиблих і 6 поранених.

Вдруге за день місто потрапило під обстріл приблизно опівдні — і цей обстріл подвоїв кількість загиблих і поранених. Щодо обсягів матеріальної шкоди — їх наразі уточнюємо, — наголосив Філашкін. Поширити

Він також додав, що йдеться про свідомий та цілеспрямований терор проти цивільних.