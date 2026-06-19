2 людини загинули і 6 поранені внаслідок атаки Росії на Краматорськ
Категорія
Україна
Дата публікації

2 людини загинули і 6 поранені внаслідок атаки Росії на Краматорськ

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
У Краматорську зросла кількість загиблих

19 червня російські загарбники знову завдали ударів по Краматорську, що в Донецькій області. Ця атака обірвала життя щонайменше 2 мирних мешканців регіону.

Головні тези:

  • Протягом обіду росіяни кілька разів обстрілювали місто.
  • Нещодавній повітряний напад подвоїв кількість загиблих і поранених.

У Краматорську зросла кількість загиблих

Близько 13:20 глава Донецької ОВА Вадим Філашкін сповістив, що щонайменше одна людина загинула і 3 поранені внаслідок ударів по місту.

За його словами, ворог двічі завдава ударів по Краматорську та влучили поблизу багатоповерхівки та автомайданчика.

Поранені отримують необхідну медичну допомогу, двоє з них перебувають у важкому стані. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо. Росіяни продовжують воювати із цивільними, бо не здатні воювати з військом.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Глава Донецької ОВА

Вже о 15:17 він офіційно підтвердив, що кількість жертв та потерпілих зросла.

Так, згідно з останніми даними, наразі відомо до 2 загиблих і 6 поранених.

Вдруге за день місто потрапило під обстріл приблизно опівдні — і цей обстріл подвоїв кількість загиблих і поранених. Щодо обсягів матеріальної шкоди — їх наразі уточнюємо, — наголосив Філашкін.

Він також додав, що йдеться про свідомий та цілеспрямований терор проти цивільних.

Закликаю всіх бути обережними і не нехтувати заходами безпеки!

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський заявив, що Україна — "друга армія НАТО"
Володимир Зеленський
Зеленський закликає пустити Україну в НАТО
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії панікують через атаку понад 300 дронів, у Москві лунають вибухи — відео
“Бавовна” у Москві та Росії 19 червня - що відомо
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та НАТО оголосили конкурс для ослаблення РФ — на кону 250 тисяч євро
Міноборони України
Блокування аеродромів РФ - хто може долучитися до конкурусу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?