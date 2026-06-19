2 людини загинули і 6 поранені внаслідок атаки Росії на Краматорськ

19 червня російські загарбники знову завдали ударів по Краматорську, що в Донецькій області. Ця атака обірвала життя щонайменше 2 мирних мешканців регіону.
Головні тези:
- Протягом обіду росіяни кілька разів обстрілювали місто.
- Нещодавній повітряний напад подвоїв кількість загиблих і поранених.
У Краматорську зросла кількість загиблих
Близько 13:20 глава Донецької ОВА Вадим Філашкін сповістив, що щонайменше одна людина загинула і 3 поранені внаслідок ударів по місту.
За його словами, ворог двічі завдава ударів по Краматорську та влучили поблизу багатоповерхівки та автомайданчика.
Вже о 15:17 він офіційно підтвердив, що кількість жертв та потерпілих зросла.
Так, згідно з останніми даними, наразі відомо до 2 загиблих і 6 поранених.
Він також додав, що йдеться про свідомий та цілеспрямований терор проти цивільних.
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