2 человека погибли и 6 ранены в результате атаки России на Краматорск
Категория
Украина
Дата публикации

2 человека погибли и 6 ранены в результате атаки России на Краматорск

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
В Краматорске возросло число погибших
Читати українською

19 июня российские захватчики снова нанесли удары по Краматорску в Донецкой области. Эта атака оборвала жизнь не менее 2 мирных жителей региона.

Главные тезисы

  • Во время обеда россияне несколько раз обстреливали город.
  • Недавнее воздушное нападение удвоило количество погибших и раненых.

В Краматорске возросло число погибших

Около 13:20 глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что по меньшей мере один человек погиб и 3 ранены в результате ударов по городу.

По его словам, враг дважды наносил удары по Краматорску и попали вблизи многоэтажки и автоплощадки.

Раненые получают необходимую медицинскую помощь, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Окончательные последствия обстрела устанавливаем. Россияне продолжают воевать с гражданскими, потому что не способны воевать с армией.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

Уже в 15:17 он официально подтвердил, что количество жертв и пострадавших возросло.

Так, согласно последним данным, в настоящее время известно до 2 погибших и 6 раненых.

Во второй раз за день город попал под обстрел около полудня — и этот обстрел удвоил количество погибших и раненых. Что касается объемов материальных потерь, то их пока уточняем, — подчеркнул Филашкин.

Он также добавил, что речь идет о сознательном и целенаправленном терроре против гражданских.

Призываю всех быть осторожными и не пренебрегать мерами безопасности!

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский заявил, что Украина — "вторая армия НАТО"
Владимир Зеленский
Зеленский призывает пустить Украину в НАТО
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России паникуют из-за атаки более 300 дронов, в Москве раздаются взрывы — видео
"Бавовна" в Москве и России 19 июня - что известно
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и НАТО объявили конкурс для ослабления РФ — на кону 250 тысяч евро
Минобороны Украины
Блокировка аэродромов РФ - кто может присоединиться к конкурусу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?