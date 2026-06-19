2 человека погибли и 6 ранены в результате атаки России на Краматорск

19 июня российские захватчики снова нанесли удары по Краматорску в Донецкой области. Эта атака оборвала жизнь не менее 2 мирных жителей региона.

В Краматорске возросло число погибших

Около 13:20 глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что по меньшей мере один человек погиб и 3 ранены в результате ударов по городу.

По его словам, враг дважды наносил удары по Краматорску и попали вблизи многоэтажки и автоплощадки.

Раненые получают необходимую медицинскую помощь, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Окончательные последствия обстрела устанавливаем. Россияне продолжают воевать с гражданскими, потому что не способны воевать с армией. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Уже в 15:17 он официально подтвердил, что количество жертв и пострадавших возросло.

Так, согласно последним данным, в настоящее время известно до 2 погибших и 6 раненых.

Во второй раз за день город попал под обстрел около полудня — и этот обстрел удвоил количество погибших и раненых. Что касается объемов материальных потерь, то их пока уточняем, — подчеркнул Филашкин. Поделиться

Он также добавил, что речь идет о сознательном и целенаправленном терроре против гражданских.