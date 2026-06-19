2 человека погибли и 6 ранены в результате атаки России на Краматорск

19 июня российские захватчики снова нанесли удары по Краматорску в Донецкой области. Эта атака оборвала жизнь не менее 2 мирных жителей региона.
Главные тезисы
- Во время обеда россияне несколько раз обстреливали город.
- Недавнее воздушное нападение удвоило количество погибших и раненых.
В Краматорске возросло число погибших
Около 13:20 глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что по меньшей мере один человек погиб и 3 ранены в результате ударов по городу.
По его словам, враг дважды наносил удары по Краматорску и попали вблизи многоэтажки и автоплощадки.
Уже в 15:17 он официально подтвердил, что количество жертв и пострадавших возросло.
Так, согласно последним данным, в настоящее время известно до 2 погибших и 6 раненых.
Он также добавил, что речь идет о сознательном и целенаправленном терроре против гражданских.
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