Украина и НАТО объявили конкурс для ослабления РФ — на кону 250 тысяч евро
Категория
Технологии
Дата публикации

Украина и НАТО объявили конкурс для ослабления РФ — на кону 250 тысяч евро

Минобороны Украины
Блокировка аэродромов РФ - кто может присоединиться к конкурусу
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Министерство обороны Украины заявило о старте инновационного конкурса, который получил название Persistent Airfield Denial (Постоянная блокировка аэродромов противника). Его победители получат до 250 тысяч евро за свой вклад в победу над Россией.

Главные тезисы

  • Украина и НАТО призывают производителей, стартапы и инженерные команды представить свои наработки.
  • Конечный срок предоставления предложений – 20 июля.

Блокировка аэродромов РФ — кто может присоединиться к конкурусу

Это инициатива Командования НАТО по трансформации (Allied Command Transformation) и Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC).

Ключевая цель конкурса — поиск решений для длительного ограничения использования аэродромной инфраструктуры и авиации армии РФ.

Все желающие могут представить свои предложения. Главное условие заключается в том, чтобы они обеспечивали автономное или управляемое оператором поражение:

  1. самолетов;

  2. взлетно-посадочных полос;

  3. хранилищ топлива и боеприпасов;

  4. наземной вспомогательной инфраструктуры

Если вы заинтересовались, все детали можно узнать по ссылке.

Как отмечают в Минобороны, это также отличная возможность для украинских производителей и разработчиков.

Что важно понимать, именно у украинских miltech-компаний уже есть уникальный опыт разработки и внедрения передовых технологий непосредственно во время войны.

В 2026 году победители конкурса получат до 250 тысяч евро после демонстрации своих решений.

Финальный срок предоставления предложений — 20 июля 2026 года.

В течение первой фазы конкурса запланировано отобрать 10 финалистов конкурса, которые будут объявлены 11 августа 2026 года.

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