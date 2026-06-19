Украина и НАТО объявили конкурс для ослабления РФ — на кону 250 тысяч евро

Министерство обороны Украины заявило о старте инновационного конкурса, который получил название Persistent Airfield Denial (Постоянная блокировка аэродромов противника). Его победители получат до 250 тысяч евро за свой вклад в победу над Россией.
Главные тезисы
- Украина и НАТО призывают производителей, стартапы и инженерные команды представить свои наработки.
- Конечный срок предоставления предложений – 20 июля.
Блокировка аэродромов РФ — кто может присоединиться к конкурусу
Это инициатива Командования НАТО по трансформации (Allied Command Transformation) и Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC).
Ключевая цель конкурса — поиск решений для длительного ограничения использования аэродромной инфраструктуры и авиации армии РФ.
Все желающие могут представить свои предложения. Главное условие заключается в том, чтобы они обеспечивали автономное или управляемое оператором поражение:
самолетов;
взлетно-посадочных полос;
хранилищ топлива и боеприпасов;
наземной вспомогательной инфраструктуры
Если вы заинтересовались, все детали можно узнать по ссылке.
Как отмечают в Минобороны, это также отличная возможность для украинских производителей и разработчиков.
Что важно понимать, именно у украинских miltech-компаний уже есть уникальный опыт разработки и внедрения передовых технологий непосредственно во время войны.
В 2026 году победители конкурса получат до 250 тысяч евро после демонстрации своих решений.
Финальный срок предоставления предложений — 20 июля 2026 года.
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