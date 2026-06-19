Україна та НАТО оголосили конкурс для ослаблення РФ — на кону 250 тисяч євро

Міністерство оборони України заявило про старт інноваційного конкурс, який отримав назву Persistent Airfield Denial (Постійне блокування аеродромів противника). Його переможці отримають до 250 тисяч євро за свій внесок у перемогу над Росією.
Головні тези:
- Україна та НАТО закликають виробників, стартапи та інженерні команди представити свої напрацювання.
- Кінцевий термін надання пропозицій – 20 липня.
Блокування аеродромів РФ — хто може долучитися до конкурусу
Це ініціатива Командування НАТО з трансформації (Allied Command Transformation) та Спільного центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).
Ключова ціль конкурсу — пошук рішень для тривалого обмеження використання аеродромної інфраструктури та авіації армії РФ.
Усі охочі можуть надати свої пропозиції. Головна умова полягає в тому, щоб вони забезпечувати автономне або кероване оператором ураження:
літаків;
злітно-посадкових смуг;
сховищ палива та боєприпасів;
наземної допоміжної інфраструктури.
Якщо ви зацікавилися, то всі деталі можна дізнатися за посиланням.
Як зазначають в Міноборони, це також чудова можливість для українських виробників та розробників
Що важливо розуміти, саме українські miltech-компанії вже мають унікальний досвід розробки та впровадження передових технологій безпосередньо під час війни.
У 2026 році переможці конкурусу отримають до 250 тисяч євро після демонстрації своїх рішень.
Фінальний термін надання пропозицій — 20 липня 2026 року.
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