В России паникуют из-за атаки более 300 дронов, в Москве раздаются взрывы — видео

19 июня Силы обороны Украины приступили к новой массированной атаке на военные цели в России. Жители Москвы уже публикуют видео первого видео полета дронов, взрывов, а также работы вражеской ПВО.

"Бавовна" в Москве и России 19 июня — что известно

Около 13:10 Телеграмм-канал DroneBomber сообщил, что большое количество украинских дронов прямо сейчас находятся в воздушном пространстве РФ.

Кроме того, админы опубликовали приблизительные маршруты полета наших БПЛА:

Что важно понимать, красная стрелка — это направления движения ударных дронов:

Согласно российским ресурсам, было заявлено порядка 320 дронов, однако эти подсчеты вместе с маршрутами крайне ориентировочны, — пишет команда DroneBomber. Поделиться

Спустя время в Москве прогремели первые громкие взрывы.

По словам очевидцев, что-то "уже бахнуло и загорелось".

Кроме того, жители российской столицы вслух удивляются мощности украинских беспилотников.

Какие именно вражеские цели прямо сейчас атакуют Силы обороны Украины, пока не раскрывается.

Что важно понимать, это уже вторые сутки под ударом оказывается именно столица страны-агрессорки.

Так, 18 июня Украина успешно атаковала Московский НПЗ.