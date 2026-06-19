У Росії панікують через атаку понад 300 дронів, у Москві лунають вибухи — відео

19 червня Сили оборони України розпочали нову масовану атаку на військові цілі в Росії. Мешканці Москви уже публікують перші відео прольоту дронів, вибухів, а також роботи ворожої ППО.

“Бавовна” у Москві та Росії 19 червня — що відомо

Близько 13:10 Телеграм-канал DroneBomber повідомив, що чимала кількість українських дронів просто зараз перебувають в повітряному просторі РФ.

Окрім того, адміни опублікували приблизні маршрути польоту наших БпЛА:

Що важливо розуміти, червона стрілка — це напрямки руху ударних дронів:

Згідно з російськими ресурсами, було заявлено порядком 320 дронів, проте ці підрахунки разом із маршрутами є вкрай орієнтовними, — пише команда DroneBomber. Поширити

Через деякий час у Москві прогриміли перші гучні вибухи.

За словами очевидців, щось "вже бахнуло і загорілось".

Окрім того, мешканці російської столиці вголос дивуються потужності українських безпілотників.

Які саме ворожі цілі просто зараз атакують Сили оборони України — наразі не розкривається.

Що важливо розуміти, це вже другу добу поспіль під ударом опиняється саме столиця країни-агресорки.

Так, 18 черевня Україна влучно атакувала Московський НПЗ.