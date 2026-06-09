21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Фон дер Ляєн оголосила ключові моменти

9 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що новий пакет санкцій Єс проти РФ, стане потужним ударом по ворожій енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві.
Головні тези:
- ЄС налаштований знизити доходи Росії від продажу нафти.
- Список суден "тіньового флоту" знову збільшиться.
Новий пакет санкцій проти РФ — що він передбачає
За словами фон дер Ляєн, ключова ціль санкцій у сфері енергетики — забезпечити стримування прибутків Росії від продажу нафти.
Так, у центрі уваги — замороження цінової стелі на російське “чорне золото”.
Тиск на російський "тіньовий флот" також буде посилюватися.
До загального списку ЄС має намір додати ще 30 суден до тих 632, що вже потрапили під обмеження.
Що стосується торгівлі, офіційний Брюссель запланував нові експортні обмеження на товари та технології, які використовуються військовою промисловістю РФ.
У сфері рибальства європейська влада пропонує суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів і повну заборону на інші, зокрема тріску.
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