21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Фон дер Ляєн оголосила ключові моменти
Категорія
Економіка
Дата публікації

21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Фон дер Ляєн оголосила ключові моменти

Урсула фон дер Ляєн
Read in English

9 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що новий пакет санкцій Єс проти РФ, стане потужним ударом по ворожій енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві.

Головні тези:

  • ЄС налаштований знизити доходи Росії від продажу нафти.
  • Список суден "тіньового флоту" знову збільшиться.

Новий пакет санкцій проти РФ — що він передбачає

За словами фон дер Ляєн, ключова ціль санкцій у сфері енергетики — забезпечити стримування прибутків Росії від продажу нафти.

Так, у центрі уваги — замороження цінової стелі на російське “чорне золото”.

Наша цінова стеля на нафту має вбудований механізм коригування для відповідності ринку. Він не був створений для ринкових шоків, подібних до того, що спричинений закриттям Ормузької протоки, тому ми пропонуємо просто призупинити коригування до січня наступного року.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Тиск на російський "тіньовий флот" також буде посилюватися.

До загального списку ЄС має намір додати ще 30 суден до тих 632, що вже потрапили під обмеження.

Також 21-й пакет санкцій містить низку фінансових та криптообмежень: заборони на транзакції ще 31 російському банку, а також 20-ти банкам, криптофірмам чи платформам і нафтотрейдерам у третіх країнах, які обслуговували підсанкційні російські структури та осіб або обходилизаходи.

Що стосується торгівлі, офіційний Брюссель запланував нові експортні обмеження на товари та технології, які використовуються військовою промисловістю РФ.

У сфері рибальства європейська влада пропонує суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів і повну заборону на інші, зокрема тріску.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив деталі таємних перемовин з Абрамовичем
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України в ЄС. Зеленський анонсував важливі рішення вже влітку
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Новий прем'єр Болгарії Радев планує зупинити постачання зброї Україні
Радев

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?