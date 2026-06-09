21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Фон дер Ляєн оголосила ключові моменти

9 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що новий пакет санкцій Єс проти РФ, стане потужним ударом по ворожій енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві.

Новий пакет санкцій проти РФ — що він передбачає

За словами фон дер Ляєн, ключова ціль санкцій у сфері енергетики — забезпечити стримування прибутків Росії від продажу нафти.

Так, у центрі уваги — замороження цінової стелі на російське “чорне золото”.

Наша цінова стеля на нафту має вбудований механізм коригування для відповідності ринку. Він не був створений для ринкових шоків, подібних до того, що спричинений закриттям Ормузької протоки, тому ми пропонуємо просто призупинити коригування до січня наступного року. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

Тиск на російський "тіньовий флот" також буде посилюватися.

До загального списку ЄС має намір додати ще 30 суден до тих 632, що вже потрапили під обмеження.

Також 21-й пакет санкцій містить низку фінансових та криптообмежень: заборони на транзакції ще 31 російському банку, а також 20-ти банкам, криптофірмам чи платформам і нафтотрейдерам у третіх країнах, які обслуговували підсанкційні російські структури та осіб або обходилизаходи. Поширити

Що стосується торгівлі, офіційний Брюссель запланував нові експортні обмеження на товари та технології, які використовуються військовою промисловістю РФ.