21 пакет санкций ЕС против России. Фон дер Ляен озвучила ключевые моменты

9 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально подтвердила, что новый пакет санкций ЕС против РФ станет мощным ударом по вражеской энергетике, финансовым услугам и криптовалютам, торговле и рыболовству.
Главные тезисы
- ЕС настроен снизить доходы России от продажи нефти.
- Список судов "теневого флота" снова увеличится.
Новый пакет санкций против РФ — что он предусматривает
По словам фон дер Ляен, ключевая цель санкций в сфере энергетики — обеспечить сдерживание доходов России от продажи нефти.
Так, в центре внимания — заморозка ценового потолка на российское "черное золото".
Давление на российский "теневой флот" также будет усиливаться.
В общий список ЕС намерен добавить еще 30 судов к уже попавшим под ограничения 632 судам.
Что касается торговли, то официальный Брюссель запланировал новые экспортные ограничения на товары и технологии, используемые военной промышленностью РФ.
В сфере рыболовства европейские власти предлагают существенные ограничения на импорт некоторых рыбных продуктов и полный запрет на другие, в частности треску.
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