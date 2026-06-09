21 пакет санкций ЕС против России. Фон дер Ляен озвучила ключевые моменты

9 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально подтвердила, что новый пакет санкций ЕС против РФ станет мощным ударом по вражеской энергетике, финансовым услугам и криптовалютам, торговле и рыболовству.

Новый пакет санкций против РФ — что он предусматривает

По словам фон дер Ляен, ключевая цель санкций в сфере энергетики — обеспечить сдерживание доходов России от продажи нефти.

Так, в центре внимания — заморозка ценового потолка на российское "черное золото".

Наш ценовой потолок на нефть имеет встроенный механизм корректировки для соответствия рынка. Он не был создан для рыночных шоков, подобных тому, что вызвано закрытием Ормузского пролива, поэтому мы предлагаем просто приостановить корректировки к январю следующего года. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

Давление на российский "теневой флот" также будет усиливаться.

В общий список ЕС намерен добавить еще 30 судов к уже попавшим под ограничения 632 судам.

Также 21-й пакет санкций содержит ряд финансовых и криптоограничений: запреты на транзакции еще 31 российскому банку, а также 20 банкам, криптофирмам или платформам и нефтетрейдерам в третьих странах, которые обслуживали подсанкционные российские структуры и лиц или обходили меры. Поделиться

Что касается торговли, то официальный Брюссель запланировал новые экспортные ограничения на товары и технологии, используемые военной промышленностью РФ.