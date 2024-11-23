24 листопада графіки відключень електроенергії діятимуть лише 4 години
Категорія
Економіка
Дата публікації

24 листопада графіки відключень електроенергії діятимуть лише 4 години

Енергосистема
Джерело:  Укренерго

Укренерго оприлюднило графіки відключень електроенергії по країні на 24 листопада. Обмеження застосовуватимуть лише в одну чергу.

Головні тези:

  • 24 листопада електроенергію будуть вимикати лише на 4 години за графіком.
  • Відключення електропостачання пов'язані з пошкодженням енергооб'єктів внаслідок ракетно-дронової атаки російських військ 17 листопада.
  • Потреба обмежити споживання електроенергії виникла через негативний вплив атаки на енергетичну інфраструктуру України.
  • Укренерго здійснює аварійно-відновлювальні роботи для повернення електропостачання в робочий стан.
  • Жителі України закликані дотримуватися графіку відключення електроенергії та не використовувати одночасно багато потужних приладів.

24 листопада світло вимикатимуть на 4 години

Графіки погодинних відключень електроенергії 24 листопада діятимуть з 14:00 до 18:00, відключатимуть одну чергу споживачів.

Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці.

Наголошується, що потреба обмежити споживання електроенергії зумовлена пошкодженням енергообʼєктів унаслідок масованої ракетно-дронової атаки, яку російські війська здійснили 17 листопада.

В Укренерго підкреслили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Увага! Протягом доби — обсяг застосування обмежень може бути змінений. Актуальну інформацію дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго.

Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком, — закликали в компанії.

Зеленський відреагував на масштабну атаку РФ на Україну

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, за ніч і ранок 17 листопада російські окупанти застосували дрони різних типів, зокрема "Шахеди", крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети "Циркони", "Іскандери" та "Кинджали".

Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків.

Володимир Зеленський додав, що зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків атаки.

Президент також подякував протиповітряній обороні — зенітним військам, пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.

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