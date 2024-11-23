24 листопада графіки відключень електроенергії діятимуть лише 4 години

Укренерго оприлюднило графіки відключень електроенергії по країні на 24 листопада. Обмеження застосовуватимуть лише в одну чергу.
Головні тези:
- 24 листопада електроенергію будуть вимикати лише на 4 години за графіком.
- Відключення електропостачання пов'язані з пошкодженням енергооб'єктів внаслідок ракетно-дронової атаки російських військ 17 листопада.
- Потреба обмежити споживання електроенергії виникла через негативний вплив атаки на енергетичну інфраструктуру України.
- Укренерго здійснює аварійно-відновлювальні роботи для повернення електропостачання в робочий стан.
- Жителі України закликані дотримуватися графіку відключення електроенергії та не використовувати одночасно багато потужних приладів.
24 листопада світло вимикатимуть на 4 години
Графіки погодинних відключень електроенергії 24 листопада діятимуть з 14:00 до 18:00, відключатимуть одну чергу споживачів.
Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці.
В Укренерго підкреслили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу.
Увага! Протягом доби — обсяг застосування обмежень може бути змінений. Актуальну інформацію дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго.
Зеленський відреагував на масштабну атаку РФ на Україну
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, за ніч і ранок 17 листопада російські окупанти застосували дрони різних типів, зокрема "Шахеди", крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети "Циркони", "Іскандери" та "Кинджали".
Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків.
Володимир Зеленський додав, що зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків атаки.
Президент також подякував протиповітряній обороні — зенітним військам, пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.
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